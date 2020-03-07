مباشر في إسبانيا - برشلونة (0)-(0) سوسيداد.. الشوط الثاني

السبت، 07 مارس 2020 - 19:19

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان - برشلونة - ريال سوسيداد - الدوري الإسباني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

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ق.54 ميسي يواصل محاولاته ويسدد بيمناه لكن الكرة تمر بجوار القائم الأيسر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.40 ميسي يهدد مجددا بتسديدة أرضية قوية تجاور القائم بقليل

ق.30 لقطة رائعة من ميسي الذي افتك الكرة من يورينتي وتبادلها مع بوسكيتس قبل أن يسدد الأرجنتيني في جسد ريميرو

ق.27 انطلاقة من بارينتشيا الذي أرسل عرضية قابلها إيزاك بعرضية طائشة بعيدة عن المرمى

ق.15 برايثوايت يواصل تشكيل الخطورة وينطلق ويسدد كرة أرضية تستقر في يد ريميرو

ق.10 ميسي يمرر إلى برايثوايت، والدنماركي يسدد كرة أرضية يتصدى لها أليكس ريميرو

انطلاق المباراة

برشلونة ريال سوسيداد الدوري الإسباني
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