مباشر في إفريقيا – مازيمبي (0) الرجاء (0) الضيوف يهدرون التقدم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مازيمبي والرجاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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ق. 10 فرصة أخرى خطيرة لصارح الرجاء. مرتدة سريعة وتمريرة رائعة من سفيان رحيمي إلى بن مالنجو المنطلق في عمق دفاع مازيمبي، ويسدد كرة قوية يتصدى لها جوبوهوو ببراعة.

ق. 4 فرصة خطيرة لصالح الرجاء عن طريق سفيان رحيمي الذي انطلق خلف دفاع مازيمبي وسدد كرة يتصدى لها سيلفان جوبوهوو منقذا مرماه من هدف محقق.

بداية المباراة