انتهت في إفريقيا – مازيمبي (1) الرجاء (0) الرجاء لمقابلة الزمالك في نصف النهائي

السبت، 07 مارس 2020 - 14:29

كتب : FilGoal

مازيمبي - الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مازيمبي والرجاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة. الرجاء إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك.

ق. 70 أوووووه أنس زنيتي يتالق ويتصدى لركلة الجزاء من جاكسون موليكا.

ق. 68 ركلة جزاء لمازيمبي.

ق. 49 جوول أول لمازيمبي. إيزاك تشيبانجو يستلم الكرة داخل الست ياردات ويسجل الأول.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 27 عرضية يتسلمها جاكسون موليكا داخل الست ياردات ويسدد فوق المرمى بقليل.

ق. 10 فرصة أخرى خطيرة لصارح الرجاء. مرتدة سريعة وتمريرة رائعة من سفيان رحيمي إلى بن مالنجو المنطلق في عمق دفاع مازيمبي، ويسدد كرة قوية يتصدى لها جوبوهوو ببراعة.

ق. 4 فرصة خطيرة لصالح الرجاء عن طريق سفيان رحيمي الذي انطلق خلف دفاع مازيمبي وسدد كرة يتصدى لها سيلفان جوبوهوو منقذا مرماه من هدف محقق.

بداية المباراة

في إفريقيا مازيمبي الرجاء
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