مباشر في إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صن داونز.. التعادل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي وصن داونز في إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

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د 26: زواني يستغل تراخي دفاع الأهلي وينفرد بالشناوي الذي أنقذ الكرة ببراعة لكن متابعة جاستون سيرينو تسكن الشباك معلنة التعادل.

د 25: تسديدة صاروخية من عمرو السولية يتصدى لها أونيانجو ببراعة.

📸 فرحة جماهير الأهلي ورد فعل لاعب صن داونز بعد هدف الاهلي الأول#في_إفريقيا pic.twitter.com/Q2wURDRtoN — FilGoal (@FilGoal) March 7, 2020

د 21: علي معلول يساهم في الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة ارتطمت بقدم المدافع مابوي وتحولت للشباك.

د 19: رامي ربيعة يمنع انفرادا لمهاجم صن دوانز ومتابعة لتسديدة ضعيفة يتصدى لها الشناوي.

د 18: عرضية من أحمد فتحي لأجايي رغم الرقابة تأتي ضعيفة وبعيدة عن مرمى أصحاب الأرض.

د 16: مجهود فردي من جيرالدو على الجهة اليمنى تمر من فوق رأس جونيور أجايي داخل الـ 6 ياردات.

د 15: تسديدة أرضية من أليو بادجي يتصدى لها أونيانجو بسهولة.

د 14: لعبة ثنائية بين السولية ومعلول على الرواق الأيسر تنتهي بعرضية من التونسي تمر من فوق الجميع.

د 10: تسديدة قوية من كيكانا بعيدة المدى تمر بسلام بجوار القائم الأيمن للشناوي.

📸 الشناوي يتعملق ويتصدى لفرصة الهدف الأول لصن داونز ورد فعل موسيماني #في_إفريقيا pic.twitter.com/qSgjosCHFb — FilGoal (@FilGoal) March 7, 2020

د4: الشناوي يتألق ويتصدى لانفراد بعد ركلة ثابتة نُفذت سريعا من لاعبي صن دوانز في ظل غياب الرقابة من أجايي.

د1: تسديدة من ثيمبا زواني تعلو عارضة الشناوي.

📸 حضور جماهيري ضعيف لصن داونز في ملعب لوفتوس فيرسفيلد خلال لقاء الأهلي #في_إفريقيا pic.twitter.com/w9fQkDOw8R — FilGoal (@FilGoal) March 7, 2020

انطلاق المباراة

تشكيل الأهلي للقاء صن داونز - متولي في الوسط وبادجي يقود الهجوم 🔴🦅 pic.twitter.com/GD2j2zxhGT — FilGoal (@FilGoal) March 7, 2020

تشكيل الأهلي