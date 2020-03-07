مباشر في إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صن داونز.. التعادل

السبت، 07 مارس 2020 - 14:33

كتب : FilGoal

أليو بادجي - الأهلي - صن داونز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي وصن داونز في إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــا.

---

د 26: زواني يستغل تراخي دفاع الأهلي وينفرد بالشناوي الذي أنقذ الكرة ببراعة لكن متابعة جاستون سيرينو تسكن الشباك معلنة التعادل.

د 25: تسديدة صاروخية من عمرو السولية يتصدى لها أونيانجو ببراعة.

د 21: علي معلول يساهم في الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة ارتطمت بقدم المدافع مابوي وتحولت للشباك.

د 19: رامي ربيعة يمنع انفرادا لمهاجم صن دوانز ومتابعة لتسديدة ضعيفة يتصدى لها الشناوي.

د 18: عرضية من أحمد فتحي لأجايي رغم الرقابة تأتي ضعيفة وبعيدة عن مرمى أصحاب الأرض.

د 16: مجهود فردي من جيرالدو على الجهة اليمنى تمر من فوق رأس جونيور أجايي داخل الـ 6 ياردات.

د 15: تسديدة أرضية من أليو بادجي يتصدى لها أونيانجو بسهولة.

د 14: لعبة ثنائية بين السولية ومعلول على الرواق الأيسر تنتهي بعرضية من التونسي تمر من فوق الجميع.

د 10: تسديدة قوية من كيكانا بعيدة المدى تمر بسلام بجوار القائم الأيمن للشناوي.

د4: الشناوي يتألق ويتصدى لانفراد بعد ركلة ثابتة نُفذت سريعا من لاعبي صن دوانز في ظل غياب الرقابة من أجايي.

د1: تسديدة من ثيمبا زواني تعلو عارضة الشناوي.

انطلاق المباراة

تشكيل الأهلي

في إفريقيا الأهلي صن داونز
نرشح لكم
أخر الأخبار
في مباراته المائة.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بهدف جديد أمام بورنموث 22 دقيقة | المحترفون
يوم الحسم.. 90 دقيقة أو مباراة فاصلة تحسم لقب الدوري الأرجنتيني بين ريفر وبوكا 33 دقيقة | أمريكا
مباشر في إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صن داونز.. التعادل 59 دقيقة | إفريقيا
مباشر في إفريقيا – مازيمبي (0) الرجاء (0) الضيوف يهدرون التقدم ساعة | إفريقيا
تشكيل صن داونز – موسيماني يدفع بكل الأسلحة وثنائي هجومي ضد الأهلي ساعة | إفريقيا
استراحة في إنجلترا – ليفربول (2) بورنموث (1) نهاية الشوط الأول ساعة | أوروبا
تعرف على بدلاء الأهلي أمام صن داونز.. استبعاد الشيخ ساعة | إفريقيا
ريال مدريد يتصدر بطولة السوشيال ميديا وسيتي في المركز الأخير... أكثر 10 أندية أوروبية متابعة ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر فايلر: اللعب أمام جمهور الأهلي ممتع.. وهذا سبب استبعاد كهربا 2 استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي 3 الترجي يعلن عقوبات الكاف رسميا: إيقاف شمام وبن غيث.. وغرامة مالية على النادي 4 حوار في الجول - نادر شوقي يكشف كل تفاصيل إصابة رمضان صبحي.. سر تأخره وموعد عودته
قد ينال إعجابك