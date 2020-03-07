مباشر في إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صن داونز.. انطلاق الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي وصن داونز في إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

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بداية الشوط الثاني: الأهلي 1 (3) - (1) 1 صن داونز

نهاية الشوط الأول: الأهلي 1 (3) - (1) 1 صن داونز.

انطلاقة رائعة من السولية وتمريرة رائعة لأليو بادجي داخل منطقة الجزاء، لكن المهاجم السنغالي أهدر الكرة بطريقة غريبة🙃#في_إفريقيا pic.twitter.com/m9xiuPdBlu — FilGoal (@FilGoal) March 7, 2020

د 43: عمرو السولية يخطف كرة ويبدأ هجمة مرتدة وينفرد بالمرمى لكنه فضل التمرير بالعرض لبادجي الذي فشل في التسديد مهدرا فرصة التقدم للأهلي.

د 33: بطاقة صفراء لأحمد فتحي بعد عرقلة فيلاكازي بالقرب من منطقة الجزاء.

د 32: ركنية سريعة من صن داونز واستغلال بطء دفاع الأهلي والشناوي يتألق.

📸 سوء تمركز من لاعبي الأهلي في لقطة هدف صن داونز الأول في مرمى الأهلي #في_إفريقيا pic.twitter.com/EDOaxKjjUi — FilGoal (@FilGoal) March 7, 2020

د 26: زواني يستغل تراخي دفاع الأهلي وينفرد بالشناوي الذي أنقذ الكرة ببراعة لكن متابعة جاستون سيرينو تسكن الشباك معلنة التعادل.

عندما يتواجد معلول لتنفيذ خطأ من الجانب الأيمن فأن الكرة تُحب أن تسكن الشباك 👏🔝 فعلها في 2017 أمام النجم الساحلي 🔥 و أيضًا فعلها اليوم أمام صن داونز 🔥#في_إفريقيا pic.twitter.com/IMy1I8hW7C — FilGoal (@FilGoal) March 7, 2020

د 25: تسديدة صاروخية من عمرو السولية يتصدى لها أونيانجو ببراعة.

📸 فرحة جماهير الأهلي ورد فعل لاعب صن داونز بعد هدف الاهلي الأول#في_إفريقيا pic.twitter.com/Q2wURDRtoN — FilGoal (@FilGoal) March 7, 2020

د 21: علي معلول يساهم في الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة ارتطمت بقدم المدافع مابوي وتحولت للشباك.

د 19: رامي ربيعة يمنع انفرادا لمهاجم صن دوانز ومتابعة لتسديدة ضعيفة يتصدى لها الشناوي.

د 18: عرضية من أحمد فتحي لأجايي رغم الرقابة تأتي ضعيفة وبعيدة عن مرمى أصحاب الأرض.

د 16: مجهود فردي من جيرالدو على الجهة اليمنى تمر من فوق رأس جونيور أجايي داخل الـ 6 ياردات.

د 15: تسديدة أرضية من أليو بادجي يتصدى لها أونيانجو بسهولة.

د 14: لعبة ثنائية بين السولية ومعلول على الرواق الأيسر تنتهي بعرضية من التونسي تمر من فوق الجميع.

د 10: تسديدة قوية من كيكانا بعيدة المدى تمر بسلام بجوار القائم الأيمن للشناوي.

📸 الشناوي يتعملق ويتصدى لفرصة الهدف الأول لصن داونز ورد فعل موسيماني #في_إفريقيا pic.twitter.com/qSgjosCHFb — FilGoal (@FilGoal) March 7, 2020

د4: الشناوي يتألق ويتصدى لانفراد بعد ركلة ثابتة نُفذت سريعا من لاعبي صن دوانز في ظل غياب الرقابة من أجايي.

د1: تسديدة من ثيمبا زواني تعلو عارضة الشناوي.

📸 حضور جماهيري ضعيف لصن داونز في ملعب لوفتوس فيرسفيلد خلال لقاء الأهلي #في_إفريقيا pic.twitter.com/w9fQkDOw8R — FilGoal (@FilGoal) March 7, 2020

انطلاق المباراة

تشكيل الأهلي للقاء صن داونز - متولي في الوسط وبادجي يقود الهجوم 🔴🦅 pic.twitter.com/GD2j2zxhGT — FilGoal (@FilGoal) March 7, 2020

تشكيل الأهلي