حارس الأرجنتين السابق: ميسي لم يعد ظاهرة

انتقد الحارس الأرجنتيني السابق هوجو جاتي، ليونيل ميسي إذ يفسد هجمات فريقه بسبب أسلوبه البطيء.

ويرى جاتي المتوج بلقبي كوبا ليبرتادوريس مع بوكا جونيورز أن ميسي اعتاد السير في أرضية الملعب أكثر.

جاتي تحدث عن ليونيل ميسي عبر بنامج "أل شرينجيتو" الإسباني قائلا: "لا أهتم إذا انتقدوني في الأرجنتين، أنا أرجنتيني جدا وميسي ظاهرة لكنه لم يعد كذلك الآن".

وتابع "أنهم يعاملونه بطريقة خاطئة، اعتاد على ذلك وأصبح يمشي في أرضية الملعب وهو يمتلك الأفضل".

وأضاف "كريستيانو رونالدو وميسي هما الأفضل، عندما يكون هناك لاعبا مثل ميسي، مثلما كان الحال مع مارادونا وبيليه، فأن رفاقه يمررون له الكرة دائما للفوز بالمباراة".

وأكمل "رفاقه يفسدون الفريق ولا يقدمون كل ما لديهم، اعتاد الفريق على إعطائه الكرة وليس أي شخص آخر".

ميسي سجل 437 هدفا في 473 مباراة أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإسباني بقميص برشلونة.

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