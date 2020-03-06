انتهت في إفريقيا – الترجي (1) الزمالك (0) نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الترجي الرياضي، والزمالك، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة

ق. 92 محمد عبد السلام يشارك بدلا من أحمد سيد "زيزو" في آخر تبديلات كارتيرون.

ق.88 محمد حسن يشارك بدلا من أوباما.

ق. 83 ماهر بن صغير يشارك بدلا من كوامي بونسو في صفوف الترجي.

ق. 80 تبديل أول للزمالك بدخول كابونجو كاسونجو بدلا من مصطفى محمد.

ق. 79 إنذار لمحمد أبو جبل بعد السقوط على الأرض وتلقي العلاج.

ق. 78 حمودة يسدد من داخل منطقة الجزاء لكن بجانب المرمى.

ق. 75 إنذار لـ مصطفى محمد وآخر لـ عبد القادر بدران لاعب الترجي.

ق. 72 إنذار لـ محمود علاء بعد شد لـ حمدو الهوني في هجمة مرتدة على حدود منطقة الجزاء.

ق. 70 تبديل ثان للترجي بدخول عبد الرحمن مزيان بدلا من إبراهيما واتارا.

ق. 68 أبو جبل يتألق ويتصدى ببراعة لتصويبة الهوني.

ق. 66 محمد علي بن حمودة يشارك بدلا من فادي بن شوق في صفوف الترجي.

ق. 61 هجمة منظمة للزمالك وتصويبة من مصطفى محمد يتصدى لها بن شريفية بصعوبة.

ق. 58 إنذار لكوامي بونسو بعد تدخل قوي على فرجاني ساسي.

ق. 56 إنذار لإبراهيما واتارا لاعب الترجي للاعتراض.

ق. 55 - 10 دقائق مرت من الشوط الثاني.

ق. 47 عرضية أرضية ينقذها طارق حامد في اللحظة الأخيرة قبل متابعة لاعبو الترجي.

ق. 45 فرصة خطيرة مع بداية الشوط الثاني بعد توغل من الهوني وعرضية يبعدها دفاع الزمالك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 42 مصطفى محمد على الأرض لتلقي العلاج مرة أخرى.

ق. 36 مخالفة لصالح الزمالك على حدود منطقة الجزاء من الجهة اليمنى.

ق. 34 أبو جبل يتلقى العلاج.

ق. 25 عرضية من عبد الشافي تمر فوق رأس أوباما ويبعدها الدفاع.

ق. 22 خروج خاطئ من أبو جبل ويفشل في الإمساك بالكرة لكنه يعود ويبعد الكرة بعيدا عن المرمى.

ق. 18 اللعب يتوقف لعلاج مصطفى محمد الساقط على الأرض.

ق. 15 ركنية للترجي.

10 دقائق مرت من اللقاء

ق. 4 إنذار لطارق حامد وآخر لبلال بن ساحة بسبب التشاجر بعد الهدف.

ق. 4 بلال بن ساحة يسجل الهدف الأول للترجي من ركلة الجزاء.

ق. 3 ركلة جزاء للترجي. تمريرة من لاعب الترجي تصطدم بيد محمود علاء.

ق. 1 تصويبة أولى من أوباما في الثانية 18 يتصدى لها معز بن شريفية على مرتين.

بداية المباراة