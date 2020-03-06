هاينزه وميليتو يرحلان عن تدريب فرقهما في الدوري الأرجنتيني

أعلن جابريل هاينزه الفني لـ فيليز سارسفيليد رحيله عقب نهاية الموسم من الدوري الأرجنتيني، بينما تقدم جابريل ميليتو باستقالته من تدريب إستوديانتيس.

هاينزه أعلن في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة يونيون سانتا فيه في الجولة الأخيرة من الدوري الأرجنتيني رحيله عن تدريب الفريق عقب اللقاء.

مدافع مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق علق على رحيله في المؤتمر الصحفي قائلا: "مباراة يوم الإثنين ستكون الأخيرة مع هذا النادي الذي أخذ جزءا قليلا من قلبي".

وتابع "فيليز أعطاني أكثر مما قدمت، وتنتهي تلك الرحلة وأشكر الناس في هذا النادي".

💬 Heinze: "El día lunes va a ser mi último partido frente a esta institución. Este club se lleva un pedacito de mi corazón. #Vélez me dió mucho más de lo que yo pude darle. Por eso se termina este ciclo que voy a llevar conmigo. Le doy gracias a toda la gente del club" — Vélez Sarsfield (@Velez) March 6, 2020

المدرب البالغ 41 عاما قاد الفريق في 64 مباراة فاز في 27 وتعادل في 20 وخسر 17.

ويحتل فيليز المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة قبل جولة على نهاية الدوري لكنه لم يضمن بعد التأهل لـ كوبا ليبرتادوريس 2021.

وسبق له هاينزه أن درب ناديي جودي كروز وأرجنتينوس جونيورز، ولم يحقق ألقاب بعد في مسيرته التدريب.

وسبق هاينزه، جابريل ميليتو الذي أعلن رحيله من تدريب إستوديانتيس الأرجنتيني عقب الخروج من الدور الثاني لكأس الأرجنتين أمام ديبورتيفو لافريير أحد فريق الدرجة الثالثة.

💬 Agustín Alayes: "Gabriel Milito tomó la decisión de dar un paso al costado y no continuará siendo el director técnico del plantel profesional" pic.twitter.com/7UAdY4wvcJ — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) March 5, 2020

خروج إستوديانتيس المفاجئ من البطولة جاء بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 والخسارة بركلات الترجيح بعدما أهدر خافيير ماسكيرانو –زميله السابق في برشلونة الإسباني- الركلة الأخيرة.

وعانى إستوديانتيس من النتائج السلبية مؤخرا، إذ حقق الفريق الفوز في مباراتين فقط من آخر 10 مباريات.

وتعد تلك الولاية الثانية لميليتو مع النادي الذي يرأسه خوان سيباستيان فيرون لاعب منتخب الأرجنتين وإنتر ومانشستر يونايتد السابق.

طالع أيضا:

كلوب يعلن إصابة أليسون

بنشرقي وأزارو في قائمة المغرب الأولية لمواجهة إفريقيا الوسطى

لماذا لم تترشح مصر لاستضافة نهائي أبطال إفريقيا

نظرة عن قرب للملاعب المرشحة لاستضافة نهائيي الأبطال والكونفدرالية

احذر يا زمالك من قوة الترجي في رادس