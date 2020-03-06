هاينزه وميليتو يرحلان عن تدريب فرقهما في الدوري الأرجنتيني

الجمعة، 06 مارس 2020 - 17:31

كتب : إسلام أحمد

جابريل ميليتو - جابريل هاينزه

أعلن جابريل هاينزه الفني لـ فيليز سارسفيليد رحيله عقب نهاية الموسم من الدوري الأرجنتيني، بينما تقدم جابريل ميليتو باستقالته من تدريب إستوديانتيس.

هاينزه أعلن في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة يونيون سانتا فيه في الجولة الأخيرة من الدوري الأرجنتيني رحيله عن تدريب الفريق عقب اللقاء.

مدافع مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق علق على رحيله في المؤتمر الصحفي قائلا: "مباراة يوم الإثنين ستكون الأخيرة مع هذا النادي الذي أخذ جزءا قليلا من قلبي".

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وتابع "فيليز أعطاني أكثر مما قدمت، وتنتهي تلك الرحلة وأشكر الناس في هذا النادي".

المدرب البالغ 41 عاما قاد الفريق في 64 مباراة فاز في 27 وتعادل في 20 وخسر 17.

ويحتل فيليز المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة قبل جولة على نهاية الدوري لكنه لم يضمن بعد التأهل لـ كوبا ليبرتادوريس 2021.

وسبق له هاينزه أن درب ناديي جودي كروز وأرجنتينوس جونيورز، ولم يحقق ألقاب بعد في مسيرته التدريب.

وسبق هاينزه، جابريل ميليتو الذي أعلن رحيله من تدريب إستوديانتيس الأرجنتيني عقب الخروج من الدور الثاني لكأس الأرجنتين أمام ديبورتيفو لافريير أحد فريق الدرجة الثالثة.

خروج إستوديانتيس المفاجئ من البطولة جاء بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 والخسارة بركلات الترجيح بعدما أهدر خافيير ماسكيرانو –زميله السابق في برشلونة الإسباني- الركلة الأخيرة.

وعانى إستوديانتيس من النتائج السلبية مؤخرا، إذ حقق الفريق الفوز في مباراتين فقط من آخر 10 مباريات.

وتعد تلك الولاية الثانية لميليتو مع النادي الذي يرأسه خوان سيباستيان فيرون لاعب منتخب الأرجنتين وإنتر ومانشستر يونايتد السابق.

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