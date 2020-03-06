مؤتمر جوارديولا: عودة دي بروين.. وساني يحتاج لمباراة أخرى مع فريق الشباب

الجمعة، 06 مارس 2020 - 16:18

كتب : FilGoal

مؤتمر

كشف جوسيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي إمكانية مشاركة البلجيكي كيفين دي بروين في مواجهة الدربي أمام يونايتد.

بيب منذ أيام أعلن إصابة صانع ألعاب الفريق في الكتف والتي تسببت في خروجه من قائمة شيفيلد وينزداي في كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع الماضي.

المدير الفني الإسباني قال في المؤتمر الصحفي: "أنه يتحسن، وغدا سيتدرب، ليس في حالة مثالية، لكنه يشعر بالتحسن".

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وتابع "هذا الصباح مع العلاج الطبيعي قال إنه يشعر بالتحسن، لكن بشكل غير مثالي".

وتطرق أيضا للحديث عن الألماني ليروي ساني العائد من إصابة الرباط الصليبي "حقق تقدما كبيرا لكن ليس بنسبة 100% وعندما يصل للجاهزية الكاملة سيلعب".

وأضاف "قد يخوض لقاء آخر مع فريق تحت 23 سنة وسيكون الأمر جيد".

وتحدث بيب عن فيروس كورونا مواصلا "نعمل على العيش بشكل طبيعي والأطباء سيقولون لنا ماذا نحتاج لنفعل".

وعن مواجهة الدربي أكمل "الوضع هذا الموسم مختلف بعض الشيء لأننا نلعب للتطور، وليس للفوز باللقب، بالنسبة لهم فهو أمر مهم للغاية، وسيؤثر على صراع مقاعد دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل".

وأتم "نريد تحسين ما سنفعله، أمام شيفليد وينزداي كانت لدينا لحظات لم نقدم خلالها شكل مثالي لأداء الفريق".

مانشستر سيتي يحتل وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة بفارق 22 نقطة عن الصدارة.

ويحتل الشياطين الحمر المركز الخامس برصيد 42 نقطة بفارق 3 نقاط عن تشيلسي الرابع.

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