الأهلي يعلن: جاهزية كل لاعبي الفريق في جنوب إفريقيا لـ صن داونز.. ومعلول يتدرب الأربعاء

أعلن الجهاز الطبي للأهلي عن جاهزية كل لاعبي الفريق الموجودين في جنوب إفريقيا، لمواجهة صن داونز، عصر السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الموقع الرسمي للأهلي: "لا يعاني أي لاعب من إصابة قد تبعده عن اللقاء".

وأردف "وأوضح الجهاز الطبي أن جميع اللاعبين جاهزون ويشاركون في التدريبات بشكل طبيعي باستثناء على معلول الذي عانى من إجهاد بسيط في العضلة الأمامية، لكنه تعافى منه لتخلو قائمة الفريق من أي إصابات".

وأكمل "وشدد الجهاز الطبي على أن بعض لاعبي الأهلي عانوا من كدمات بسيطة خلال مباراة الذهاب أمام صن داونز السبت الماضي بالقاهرة التي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة، لكنهم تعافوا منها تماما، وشاركوا بشكل طبيعي في التدريبات التي خاضها الفريق بمدينة بريتوريا على مدار اليومين الماضيين".

وفي الوقت نفسه، أعلن النادي جاهزية علي معلول بعدما خضع لبرنامج تأهيلي على مدار اليومين الماضيين، للتعافي من الإجهاد في العضلة الأمامية.

ولم يشارك معلول في تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين، بسبب معاناته من الإجهاد البسيط في العضلة الأمامية الذي تعرض له في مباراة صن داونز.

واكتفى معلول خلال اليومين الماضيين بتنفيذ برنامج تأهيلي تحت إشراف الدكتور خالد محمود الذي أعلن أن اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة في مران الفريق الجماعي اليوم.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة من عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة ــ وهو نفس توقيت جنوب إفريقيا ــ على ملعب لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الأهلي حسم مواجهة الذهاب بالقاهرة لصالحه بهدفين نظيفين، ويسعى لحسم بطاقة التأهل للدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال المواجهة المقبلة.

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