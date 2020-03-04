تحديد موعد قمة سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 04 مارس 2020 - 11:33

كتب : محرر في الجول

كيفين دي بروين - أرسنال - مانشستر سيتي

حدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال المؤجلة من الجولة 28.

سبب تأجيل المباراة كان تأهل سيتي لنهائي كأس رابطة المحترفين الذي هزم فيه أستون فيلا مطلع مارس.

وكان من المفترض أن يواجه سيتي منافسه أرسنال يوم 1 مارس، لكن الاتحاد الإنجليزي أعلن إقامة المباراة يوم الأربعاء 11 مارس الجاري.

أخبار متعلقة
كلوب: أود إيقاف الحديث عن الهزيمة من واتفورد.. تلك ليست الأسابيع الثلاثة الأفضل لامبارد: فخور بما حققناه أمام ليفربول الذي لا يُصدق كلوب بعد 3 هزائم: لست قلقا جيجز: فيرنانديز رفع مستوى لاعبي يونايتد منذ قدومه

سيتم لعب المباراة يوم الأربعاء المقبل لتفادي الازدحام المحتمل لكلا الفريقين بنهاية الموسم.

يذكر أن مباراة أرسنال ضد ساوثامبتون المفترض إقامتها يوم 22 مارس الجاري تأجلت بسبب استمرار مشاركة المدفعجية في كأس الاتحاد الإنجليزي.

سيتي يحتل وصافة جدول الدوري بفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر، فيما يحتل أرسنال المركز العاشر.

اقرأ أيضا:

تعرف على الفائزين في استفتاء في الجول للأفضل 2019

تعرف على سبب غياب عبد الله جمعة عن لقاء الترجي

سكرتير عام جديد للاتحاد الإفريقي

كواليس مران الأهلي الثاني في جنوب إفريقيا

تعرف قرعة دوري الأمم الأوروبية

مانشستر سيتي أرسنال
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر جوارديولا: مواجهة أرسنال صعبة.. الفريق تحسن مع أرتيتا ساعة | أوروبا
تقرير: بوكيتينو مرشح لقيادة يوفنتوس أو إنتر ساعة | أوروبا
تقرير: أزارو يشترط رفع كل الخصومات للاستمرار مع الاتفاق ساعة | السعودية
قرار مفاجئ.. شورلي يعتزل كرة القدم بعمر 29 عاما! 2 ساعة | أوروبا
أودريوزولا لاعب ريال مدريد يتوج ببطولتي دوري في موسم واحد 2 ساعة | تقرير في الجول
الإسماعيلي يكشف سلبية المسحة الثالثة للاعبيه 2 ساعة | الدوري المصري
حوار – الحضري: لن ألعب كرة القدم مجددا.. وقد أدرب الأهلي أو الزمالك إذا عٌرض علي 3 ساعة | الدوري المصري
طوارئ في برشلونة.. تقرير: اجتماع عاجل بين رئيس النادي وسيتيين 3 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يقترب من رقم قياسي جديد 2 مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث 3 الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى بسبب "الإساءة له ولمصر ولمائة مليون مصري" 4 تعرف على تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك