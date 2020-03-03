مباشر كأس إنجلترا - تشيلسي (2)-(0) ليفربول.. نزول فيرمينو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد ليفربول في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

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وتقام المباراة في ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي.

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ق 70: نزول فيرمينو بدلا من أوريجي

ق 64: جووووووووووول باركلي والثاني

ق 51: خروج ويليان ونزول جورجينيو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي 1-0

ق 42: خروج كوفاسيتش ونزول ماونت للإصابة

ق 13: جووووووول أول من ويليان بتسديدة من خارج منطقة الجزاء وخطأ فادح من أدريان

ق 12: ويليان يسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء وأدريان يتألق ويبعد الكرة

انطلق المباراة