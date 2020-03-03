مباشر كأس إنجلترا - تشيلسي (2)-(0) ليفربول.. نزول فيرمينو

الثلاثاء، 03 مارس 2020 - 21:30

كتب : FilGoal

تشيلسي - ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد ليفربول في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

وتقام المباراة في ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي.

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ق 70: نزول فيرمينو بدلا من أوريجي

ق 64: جووووووووووول باركلي والثاني

ق 51: خروج ويليان ونزول جورجينيو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي 1-0

ق 42: خروج كوفاسيتش ونزول ماونت للإصابة

ق 13: جووووووول أول من ويليان بتسديدة من خارج منطقة الجزاء وخطأ فادح من أدريان

ق 12: ويليان يسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء وأدريان يتألق ويبعد الكرة

انطلق المباراة

محمد صلاح ليفربول تشيلسي كأس الاتحاد الإنجليزي
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