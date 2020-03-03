ميدو: إمكانية تأجيل أولمبياد طوكيو تقتل فرص المنتخب الأولمبي في استدعاء صلاح

يعتقد أحمد حسام "ميدو" نجم مصر السابق أن احتمالات تأجيل أولمبياد طوكيو لنهاية عام 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا لن تفيد منتخب مصر الأولمبي الذي يسعى لضم 3 لاعبين فوق السن بينهم محمد صلاح نجم ليفربول.

وقالت سايكو هاشيموتو وزير الأولمبياد، اليابانية إن هناك تفكير في تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 ليقام في نهاية العام بدلا من شهر يوليو المقبل، وذلك في تصريحات نقلتها شبكة "إي إس بي إن".

وقال ميدو في تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على تويتر يوم الثلاثاء: "تأجيل الأولمبياد لنهاية العام إذا حدث يقتل فرص مصر في استدعاء أي من محترفيها الكبار، وزيرة الأولمبياد بطوكيو تلمح لتأجيل الأولمبياد لنهاية العام".

وأضاف "إذا أقيمت الأولمبياد في ديسمبر هذا معناه ان البطولة ستكون في عز معمعة الدوريات الأوروبية الكبرى، مستحيل أن تتخلى الأندية عن لاعبيها".

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وتابع "على شوقي غريب أن يبحث عن 3 لاعبين كبار من الدوري المصري المؤكد إ يقافه وقت البطولة".

تأجيل الأولمبياد لنهاية العام إذا حدث يقتل فرص مصر في استدعاء أي من محترفيها الكبار..وزيرة الأولمبياد بطوكيو تلمح لتأجيل الأولمبياد لنهاية العام!! — Mido (@midoahm) March 3, 2020

إذا أقيمت الأولمبياد في ديسمبر هذا معناه ان البطولة ستكون في عز معمعة الدوريات الأوروبية الكبرى!! مستحيل ان تتخلى الأندية عن لاعبيها..على شوقي غريب ان يبحث عن ٣ لاعبين كبار من الدوري المصري اللي أكيد سيتم ايقافه وقت البطولة!! — Mido (@midoahm) March 3, 2020

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ومن المفترض أن يبدأ الأولمبياد يوم 24 يوليو المقبل ومن المتوقع أن يشارك به 11 ألف رياضيا، كما سيقام البارالمبياد يوم 25 أغسطس بمشاركة 4 آلاف و400 رياضي.

وأوضحت البطلة الأولمبية اليابانية السابقة: "العقد يطالب بأن تقام الأولمبياد خلال عام 2020، هذا قد يسمح بتأجيل موعد المنافسة".

وواصلت "مازلنا ملتزمون باستضافة الحدث الرياضي".

وبناء على العقد الموقع بين المستضيف واللجنة الأولمبية الدولية، فإن إلغاء إقامة الدورة الأولمبية يعود للجنة الدولية فقط، والتي يترأسها توماس باخ

وقال باخ خلال وقت سابق: "ملتزمون كليا بإقامة أولمبياد طوكيو وفقا للموعد المحدد على الرغم من انتشار فيروس كورونا".

فيروس كورونا انتشر بشكل كبير خلال بداية العام الجاري لتعلن منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ، خاصة وأنه أصاب 90 ألف شخصا حول العالم بجانب تسببه في مقتل 3 آلاف آخرين.

وتأثرت عدد من الدورات المؤهلة للأولمبياد بسبب انتشار الفيروس، إذ أن اتحاد الهوكي الجليدي الدولي ألغى 6 مسابقات دولية كانت ستقام خلال شهري مارس وأبريل.

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