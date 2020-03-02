رادس يستقبل 60 ألف مشجع للترجي أمام الزمالك

حصل نادي الترجي التونسي على الموافقات الأمنية لحضور جماهيره بالسعة الكاملة لملعب رادس خلال مباراة الزمالك.

ويلعب الزمالك ضد الترجي مساء الجمعة المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في استاد رادس.

وذكر موقع "موزاييك" التونسي أن اجتماعا عُقد في وزارة الداخلية التونسية بين مسؤولي كل من الترجي والنجم الساحلي بشأن مباريات البطولة الإفريقية.

وأسفر الاجتماع عن حضور الجماهير بكامل سعة ملعب رادس وهي 60 ألف مشجعا، لجماهير الترجي أمام الزمالك، والنجم الساحلي أمام الوداد المغربي.

وفاز الزمالك على الترجي في مباراة الذهاب التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي بثلاثية مقابل هدف.

ويلعب أيضا النجم الساحلي يوم السبت المقبل ضد الوداد في استاد رادس، بعدما خسر الذهاب في المغرب بثنائية دون رد.

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