المغرب يعلن الاتجاه لـ "تأجيل كافة الأحداث الرياضية" بسبب الكورونا

الأحد، 01 مارس 2020 - 21:49

كتب : FilGoal

فيروس الكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للقيادة المغربية احتمالية اتخاذ تدابير إضافية من بينها "تأجيل كافة الأحداث الرياضية"، وذلك بسبب فيروس الكورونا.

وأصدرت اللجنة الوطنية للقيادة، وهي اللجنة التي شُكلت في المغرب منذ بداية تفشي حالات الإصابة بفيروس الكورونا حول العالم، بيانا رسميا أشارت من خلاله إلى " مع التذكير بأنه لم يتم رصد أية حالة إصابة بالمرض ببلدنا، تؤكد اللجنة مواصلتها تتبع الوضع الوبائي على المستوى الدولي، وأنه من المحتمل اتخاذ تدابير إضافية".

التدابير الإضافية ستكون عبارة عن " تأجيل التظاهرات الرياضية والثقافية المبرمجة" إلى جانب "إلغاء التجمعات المكثفة، وتدبير الرحلات من وإلى الدول التي تعرف تفشيا للوباء".

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فكرة تأجيل الأحداث الرياضية لا تزال فكرة تدابير إضافية، لم تُطبق حتى الآن في المغرب، وفقا للبيان الرسمي.

ولم يعلن المغرب أي إصابة بفيروس الكورونا حتى اللحظة.

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