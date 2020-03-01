مباشر الكلاسيكو - ريال مدريد (0)-(0) برشلونة.. بنزيمة يهدر فرصة خطيرة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

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وتقام المباراة بملعب سنتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.

يدخل برشلونة الكلاسيكو متصدرا ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني

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ق 62: بنزيمة يهدر فرصة خطيرة للغاية

ق 60: اووووووه بيكيه يبعد الكرة من على خط المرمى

ق 56: أووووووووووووه إيسكو يطلق تسديدة صاروخية صعبة للغاية وشتيجن يتصدى لها ببراعة

ق 55: ضغط قوي للملكي

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 38: أوووووووووووه ميسي ينفرد وكورتوا يتألق مجددا أمامه

ق 34: أرتور ينفرد بالمرمى وكورتوا ينقذ الكرة

ق 30: ميسي يخترق ويسدد كرة سهلة في يد كورتوا

ق 21: انطلاقة من جوردي ألبا وعرضية قابلها جريزمان بتسديدة خطيرة مرت أعلى مرمى ريال مدريد

ق 20: انطلاقة سريعة لريال مدريد من مارسيلو وعرضية خطيرة يبعدها دفاع برشلونة

ق 18: إنذار لكارفاخال وجوردي ألبا

ق 10: إنذار لـ فينيسيوس جونيور بعد تدخل على سيميدو

ق 6: 3 ركنيات لريال مدريد

انطلاق المباراة