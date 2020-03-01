رئيس مازيمبي يتوعّد الرجاء: لم نخسر الحرب.. ولا نعرف المستحيل

حث مويس كاتومبي رئيس نادي مازيمبي، جماهيره على الاحتشاد بقوة في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مازيمبي خسر بهدفين دون رد أمام مضيفه الرجاء المغربي في مباراة الإياب التي شهدت دعما صاخبا من الجمهور المغربي.

وصرح كاتومبي بعد اللقاء: "خسرنا المعركة، لكننا لم نخسر الحرب".

وأضاف عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "هذا ليس الوقت المناسب للوم اللاعبين أو الجهاز الفني، بل علينا أن نتحد، وأن نستغل كل مواردنا لقلب النتيجة في الإياب".

وأضاف: "نثق أن اللقب من نصيبنا هذا العام، علينا أن نواصل الاتحاد والالتزام المعروف عنا، في مازيمبي، جميعنا نسقط معا، وننتفض معا".

وأتم: "يجب أن تحضر الجماهير إلى الملعب في أعداد غفيرة يوم 7 مارس وتدفع الفريق للفوز، كل شيء يبقى ممكنا، فالمستحيل ليس مازيمبي".

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