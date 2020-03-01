رئيس مازيمبي يتوعّد الرجاء: لم نخسر الحرب.. ولا نعرف المستحيل

الأحد، 01 مارس 2020 - 20:12

كتب : FilGoal

مويس كاتومبي - مازيمبي

حث مويس كاتومبي رئيس نادي مازيمبي، جماهيره على الاحتشاد بقوة في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مازيمبي خسر بهدفين دون رد أمام مضيفه الرجاء المغربي في مباراة الإياب التي شهدت دعما صاخبا من الجمهور المغربي.

وصرح كاتومبي بعد اللقاء: "خسرنا المعركة، لكننا لم نخسر الحرب".

أخبار متعلقة
الهزيمة الأولى منذ 10 أشهر.. الرجاء يضرب مازيمبي بثنائية في ذهاب ربع نهائي الأبطال 2 في 1.. مدرب مازيمبي يتولى مسؤولية منتخب الكونغو للمحليين الزمالك: الحكم المغربي ظلمنا أمام الترجي.. ورجاء لـ كاف قبل مواجهة رادس أحمد جلال إبراهيم رئيسا لبعثة الزمالك في تونس

وأضاف عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "هذا ليس الوقت المناسب للوم اللاعبين أو الجهاز الفني، بل علينا أن نتحد، وأن نستغل كل مواردنا لقلب النتيجة في الإياب".

وأضاف: "نثق أن اللقب من نصيبنا هذا العام، علينا أن نواصل الاتحاد والالتزام المعروف عنا، في مازيمبي، جميعنا نسقط معا، وننتفض معا".

وأتم: "يجب أن تحضر الجماهير إلى الملعب في أعداد غفيرة يوم 7 مارس وتدفع الفريق للفوز، كل شيء يبقى ممكنا، فالمستحيل ليس مازيمبي".

اقرأ أيضا:

تاريخ فريد لـ بيراميدز

الكشف عن موعد عودة رمضان صبحي

طبيعة إصابة حجازي

إيهاب جلال يتولى تدريب فريقه الأسبق

وليد سليمان يدعم مروان محسن

مازيمبي الرجاء دوري أبطال إفريقيا في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول أبرز بنود لائحة النظام الأساسي 14 دقيقة | مصر
بيترا كفيتوفا.. الأصابع الممزقة يمكنها الإمساك بمضرب تنس أيضا 20 دقيقة | تقرير في الجول
تقرير تونسي: الترجي يرغب في ضم والتر بواليا من الجونة.. والأهلي قد ينافسه 23 دقيقة | مصر
مران الزمالك – استشفاء للمشاركين أمام دجلة.. وجلسة خاصة مع محمود علاء 26 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - سموحة (0) - (0) الاتحاد.. اللعب منحصر في وسط الملعب 45 دقيقة | الدوري المصري
اعتماد لائحة الاتحاد المصري.. وعرضها على الأندية خلال أيام 46 دقيقة | مصر
بهدف قاتل.. طنطا يرفض خروج المقاولون سوى بنقطة وحيدة 47 دقيقة | الدوري المصري
حوار - سارة عصام: الاتحاد المصري لكرة القدم سألني عن تجربة إنجلترا في التنظيم ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أحمد حمدي لـ في الجول: الجونة طلبوا مني جمع متعلقاتي ومغادرة المعسكر 2 الأولمبية توقف مرتضى منصور 4 سنوات.. وتلزم نائبه بإجراء انتخابات رئاسة الزمالك 3 الأهلي يكشف التشخيص المبدئي لإصابة الشناوي 4 في الجول يكشف – القصة الكاملة لإصابة محمد محمود الجديدة
قد ينال إعجابك