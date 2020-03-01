مباشر نهائي كأس الرابطة – أستون فيلا (0) مانشستر سيتي (1) أجويرو والأول

الأحد، 01 مارس 2020 - 18:17

كتب : FilGoal

أستون فيلا - مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

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ق. 20 جووول أول لمانشستر سيتي. طولية من رودري، قابلها فيل فودين برأسية وتابعها أجويرو بتصويبة في المرمى مسجلا الأول.

ق. 10 عرضية من إلكاي جوندوجان، قابلها أجويرو برأسية فوق المرمى.

ق. 8 أول فرص مانشستر سيتي بعد انطلاقة من فيل فودين انتهت بتصويبة من ديفيد سيلفا، لكن الدفاع حولها إلى ركنية.

ق. 4 عرضية رائعة من أحمد المحمدي، يقابلها أنور الغازي برأسية فوق المرمى بقليل.

ق. 3 ركنية أولى لأستون فيلا.. يبعدها كلاوديو برافو.

بداية المباراة

في إنجلترا أستون فيلا مانشستر سيتي
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