مباشر نهائي كأس الرابطة – أستون فيلا (0) مانشستر سيتي (1) أجويرو والأول
الأحد، 01 مارس 2020 - 18:17
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.
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ق. 20 جووول أول لمانشستر سيتي. طولية من رودري، قابلها فيل فودين برأسية وتابعها أجويرو بتصويبة في المرمى مسجلا الأول.
ق. 10 عرضية من إلكاي جوندوجان، قابلها أجويرو برأسية فوق المرمى.
ق. 8 أول فرص مانشستر سيتي بعد انطلاقة من فيل فودين انتهت بتصويبة من ديفيد سيلفا، لكن الدفاع حولها إلى ركنية.
ق. 4 عرضية رائعة من أحمد المحمدي، يقابلها أنور الغازي برأسية فوق المرمى بقليل.
ق. 3 ركنية أولى لأستون فيلا.. يبعدها كلاوديو برافو.
بداية المباراة