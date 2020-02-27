مؤتمر موسيماني: نواجه نادي القرن في الوقت الخاطئ.. ولماذا الجدل حول موعد الإياب؟

قال بيتسو موسيماني المدير الفني لماميلودي صن داونز إن فريقه يواجه نظيره الأهلي في وقت خاطئ بالنسبة له نظرا لأن الفريق الأحمر يسير بخطى ثابتة خلال الموسم الجاري.

ويحل صن داونز ضيفا على الأهلي السبت المقبل في استاد القاهرة لملاقاته في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الخميس: "نواجه نادي القرن في إفريقيا وانتصارنا عليه بخماسية ستصعب من اللقاء المقبل بيننا".

وأكمل "نعم الخماسية لن تمثل أي ضغط علينا لكنها ستصعب المواجهة، وهذه النتيجة لن تحدث مجددا، المباراة لن تكون سهلة أمام فريق يقدم مستويات جيدة مؤخرا".

وتابع "وارد أن يكون الضغط على الأهلي لسعيه للفوز علينا بنتيجة كبيرة في القاهرة".

وأضاف مدرب صن داونز "نواجه الأهلي في وقت خاطئ، لقد حقق الفوز على كل فرق الدوري ونجح في تسجيل 40 هدفا وتلقت شباكه ثلاثة أهداف فقط".

وواصل موسيماني "ريال مدريد وبرشلونة لا يملكان تلك الأرقام، نحترم الأهلي ولكننا أتينا إلى مصر من أجل الصعود".

وعن الجدل المثار حول إقامة مباراة الإياب في بريتوريا في جنوب إفريقيا عصرا أم مساء قال: "لماذا أضع فريقي تحت ضغط؟ الأهلي يلعب مساء لماذا إذن الجدل حول إقامة الإياب عصرا؟".

وأضاف "نواجه الترجي والوداد مساء إذن لماذا ترفضون مواجهتنا في تمام الساعة الثالثة؟ لم يتغير في الأهلي سوى مدربه فقط وبقى الفريق مثل عمرو السولية وحسين الشحات ومروان محسن وجونيور أجايي".

وواصل موسيماني "هل قال أي فريق إفريقي إنه من السهل الفوز على الأهلي في مصر؟ من يتصور إنه سيحقق ذلك في القاهرة سيخسر بخماسية".

وعن إصابات فريقه قال: "أعاني من غياب في الناحية اليمنى يشبه معاناة الأهلي من غياب أجايي وعلي معلول معا".

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