مؤتمر فايلر: رمضان خارج لقاء صن داونز وموعد عودته غير معلوم.. ولا صلح مع صالح جمعة

الخميس، 27 فبراير 2020 - 19:03

كتب : أحمد الخولي

مؤتمر رينيه فايلر

مؤتمر رينيه فايلر

أكد رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، غياب رمضان صبحي نجم الفريق عن لقاء ماميلودي صن داونز للإصابة.

عقد رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي، مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس، قبيل لقاء الفريق مع ماميلودي صن داونز.

في بداية المؤتمر، تقدم باعتذاره عن التأخر، قائلا "أعتذر عن تأخيري بسبب الزحام المروري رغم أنني تحركت مبكرا".

ثم بدأ المؤتمر الصحفي..

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عن اللقاء "لا أحب الكلام عن الماضي (بشأن الخسارة بخمسة أهداف)، اللاعبون جاهزون نفسيا وذهنيا".

وأضاف "المباريات القوية يكون التعامل معها مختلفا، مدرب صن داونز رشحنا للتأهل، هم أيضا فريق قوي، وبطل إفريقيا في ٢٠١٦ والدوري في بلاده أكثر من مرة، وحقق فوزا كبيرا على الأهلي الموسم الماضي".

وواصل "المباريات الإقصائية لا تحسم من مواجهة واحدة، بل مجموع المباراتين، لذا لا يمكن التعامل أن مباراة القاهرة هي الفاصلة في التأهل، بل لابد من تركيز وجدية في المباراتين".

فايلر أتبع "الحلم بالأداء والطموح والقوة والشراسة وأداء فني عال، وفي الآخر الحظ عامل مهم، لا مجال للضغوط النفسية، لاعبو الأهلي كبار، وقادرون على التعامل مع الضغوط، يبقى الأهم تنفيذهم للتعليمات في الملعب".

فايلر بعدها انتقل للحديث عن لاعبي فريقه، فقال عن رمضان صبحي "رمضان صبحي خارج حساباتنا أمام ماميلودي صن داونز لعدم الجاهزية للمباريات طبيا وبدنيا".

وأضاف "رمضان صبحي يعاني من مشكلة عضلية، ولا أعرف موعد عودته بالتحديد".

وأكمل "كلنا غاضبون من إصابة رمضان، فهي إصابة صعبة ولا يمكن تحديد وقت معين ليكون جاهزا بنسبة ١٠٠٪".

المدرب السويسري تطرق للحديث أيضا عن موقف صالح جمعة لاعب الفريق، فقال "صالح جمعة خارج حساباتي، لم يحدث أي جلسات تفاهم بيني وبين اللاعب للعودة إلى مباراة صن داونز، وموقفنا لم يتغير بشأنه".

وأتم "تنتظرنا مباراة قوية أمام فريق صن داونز الذي يعد ضمن الأقوى في إفريقيا حاليا. شاهدنا العديد من مبارياتهم وأعددنا اللاعبين بشكل جيد للقاء".

ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز في استاد القاهرة، مساء السبت، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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