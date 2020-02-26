فيريرا قريب من الإقالة ولاعبه مدافعا عنه: طالما هو مدربنا سنستمر في العمل

الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 23:25

كتب : FilGoal

جوسفالدو فيريرا - سانتوس البرازيلي

أصبح موقف جوسفالدو فيريرا المدير الفني لـ سانتوس البرازيلي مرتبطا بمباراة الدربي أمام بالميراس في مسابقة باوليستا الأسبوع المقبل.

مدرب الزمالك السابق فشل في تحقيق الفوز في آخر لقائين ودون تسجيل أهداف.

ويبدو أنه أقرب للرحيل من تدريب الفريق حال لم يستطع تحقيق الفوز أمام بالميراس.

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أليسون قائد سانتوس دافع عن مدربه المخضرم قائلا: ليس لي أن أقول ما إذا كان ينبغي أن يستمر أم لا. طالما هو مدربنا، فإننا سوف نقبل الأفكار ونعتقد أنها ستنجح، سوف نستمر في مواصلة العمل".

وتابع "الدربي؟ لا نستطع اختيار الخصم ومررنا بنتائج سيئة وبحاجة للفوز، علينا أن نتحضر لكثير من المباريات الحاسمة ونستطيع إعادة اكتشاف طريق الانتصارات والعروض الجيدة".

ورغم أن سانتوس يتصدر ترتيب مجموعته برصيد 11 نقطة إلا أنه فيريرا لم يحقق سوى 3 انتصارات في 7 مباريات في المسابقة منذ تدريب الفريق.

وكان سانتوس قد خسر من إيتيانو -القابع في الدرجة الثالثة- في اللقاء الأخير بنتيجة 2-0 وهو ما زاد من سخط الجماهير والإدارة من أداء الفريق والمدرب.

أليسون واصل عن الخسارة: "أحيانا تمر بأيام وأسابيع سيئة وهذا في الكرة وكذلك الحياة، ولا أحد يود أن يمر بتلك اللقطات".

وأتم "لم نكن في آخر مباراتين أفضل ونؤمن بالعمل والتدريب ومواصلة التحسن".

وسيكون فيريرا حال بقاءه على موعد مع خوض مباراة أولى في دور المجموعات من كوبا ليبرتادوريس أمام ديفنسيا خوستيسا الأرجنتيني في الرابع من مارس المقبل.

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