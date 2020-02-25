أبريو يكشف كيف أقنع جوارديولا باللعب في المكسيك: شعرت أنني حمار في انتظار تمريرته

اختتم بيب جوارديولا مسيرته في المكسيك بقميص فريق دورادوس دي سينالوا كلاعب عام 2006.

بيب عقب تجربته في برشلونة التي استمرت حتى 2001 قضى 5 مواسم بقمصان 4 فرق مختلفة، بريشيا وروما وأهلي قطر ودورادوس.

سيباستيان أبريو كشف كيف أقنع بيب بالانتقال للعب في المكسيك عبر شبكة “TyC sports” قائلا: "خوانما ليلو أتي إلى قائلا "سيبا" عليك إقناع بيب بالقدوم لنا".

وتابع "أخبرني بأن أقول له ماذا يمثل النادي، في ذلك الوقت كنا نتدرب في متنزه صيفي مع أحواض سباحة وغرفة تغيير الملابس لدينا كانت أكواخ من القش مع كراسي بلاستيكية صغيرة في العراء".

وأضاف المهاجم الأوروجوياني "كان عليك استخدام المناشف لأن هناك عائلات وأطفال".

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وأكمل "أخبرت بيب أن المدينة لديها شاطئ وملعب رائع ومجموعة لاعبين جيدين للغاية، دائما ما كان يسأل على المنشأت لكنني واصلت قول نفس الشيء: لا أعلم ماذا سأقول".

وأردف "كنا على اتصال وكان من الرائع أن أتزامل معه لكنه عار في التوقيت نفسه لأنه كان في مستوى مختلف".

وأتم "اعتدت أن أفكر كيف يمكن له قبل أن يحصل على الكرة امتلاك فرصتين أو ثلاثة للتمرير، شعرت أنني حمار لأننا كنا ننتظره يتحكم بالكرة ومن ثم يمرر".

بيب لعب بقميص الفريق 10 مباريات في الدوري المكسيكي وسجل هدفا للفريق الذي دربه في 2019 دييجو أرماندو مارادونا في الدرجة الثانية.

ولعب أبريو في 29 ناديا ليصبح أكثر لاعب ارتداءً لقمصان الأندية، وأتم انتقاله وهو بعمر الـ 42 إلى بوسطن ريفر الأوروجوياني في يوليو الماضي.

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