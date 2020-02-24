مؤتمر لامبارد: سنعاني في بعض الأوقات أمام بايرن.. وهذا ما تحسنا فيه ضد توتنام

حذر فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي لاعبيه من الفترات التي سيعاني فيها أمام بايرن ميونيخ مؤكدا أنه يجب أن يحافظ على تركيزه حينما يكون الضغط بقوة عليهم.

ويستضيف تشيلسي منافسه بايرن ميونيخ غدا الثلاثاء في ملعب ستامفورد بريدج في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتحدث لامبارد في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الإثنين "هذه مواجهة تتكون من مباراتين التركيز في كليهما يجب أن يكون قويا جدا بالطبع أود أن نقوم ببعض المخاطر في المناطق الهجومية لكن يجب ألا ننسى تركيزنا الدفاعي".

وأضاف "لدي لاعبين من أصحاب الخبرات وآخرين شباب يجب أن يتحلوا بالقوة الذهنية غدا ويجب أن أتأكد بالتحضير لكل شيء بشكل جيد".

وأكمل لامبارد "لا يجب أن نُسرق في بعض اللحظات، هناك بعض الفترات التي سنعاني فيها لأن بايرن لا يصدق حينما يستحوذ على الكرة ولكن هذه مهمتنا في كلا المباراتين، التحضير جيدا".

وبسؤاله عن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ "هو يقدم أداء رائعا وقويا منذ سنوات ويسجل الأهداف، هو أحد أهم أسلحة بايرن لتهديد الخصوم ولكن هناك بعض اللاعبين أيضا يمكن أن يسببوا لنا المشاكل".

وعما تعلمه فريقه من الانتصار على توتنام السبت الماضي في الدوري الإنجليزي بهدفين لهدف قال لامبارد: "شعرت مؤخرا إننا كنا نلعب جيدا لكن إنهاء الفرص لم يكن مميزا".

وواصل "إن سددنا 20 مرة ولم نسجل واستقبلنا هدفا من تسديدتين فهذه مشكلة واضحة، ربما تتعلق بالتركيز أو بالثقة".

وأتم لامبارد "لذا علينا أن نتحسن في بعض الجوانب ورد فعلنا أمام توتنام كان جيدا ويجب أن نكرر ما فعلناه أمامهم حينما نواجه بايرن".

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