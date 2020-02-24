مؤتمر لامبارد: سنعاني في بعض الأوقات أمام بايرن.. وهذا ما تحسنا فيه ضد توتنام

الإثنين، 24 فبراير 2020 - 23:26

كتب : FilGoal

لامبارد

حذر فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي لاعبيه من الفترات التي سيعاني فيها أمام بايرن ميونيخ مؤكدا أنه يجب أن يحافظ على تركيزه حينما يكون الضغط بقوة عليهم.

ويستضيف تشيلسي منافسه بايرن ميونيخ غدا الثلاثاء في ملعب ستامفورد بريدج في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتحدث لامبارد في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الإثنين "هذه مواجهة تتكون من مباراتين التركيز في كليهما يجب أن يكون قويا جدا بالطبع أود أن نقوم ببعض المخاطر في المناطق الهجومية لكن يجب ألا ننسى تركيزنا الدفاعي".

أخبار متعلقة
مؤتمر سيتيين: أتعاطف مع ضحايا كورونا.. ومشاعري خاصة في مباراتي الأولى بالأبطال مؤتمر بيكيه: مارادونا أم ميسي؟ سأختار قائدنا.. لن ننسى ما حدث ضد روما وليفربول مؤتمر إنسيني: أزمة برشلونة؟ ميسي يسجل 4 أهداف في المباراة الواحدة مؤتمر جاتوزو: أتجسس على سيتيين منذ سنوات.. وميسي مكانه ألعاب الفيديو

وأضاف "لدي لاعبين من أصحاب الخبرات وآخرين شباب يجب أن يتحلوا بالقوة الذهنية غدا ويجب أن أتأكد بالتحضير لكل شيء بشكل جيد".

وأكمل لامبارد "لا يجب أن نُسرق في بعض اللحظات، هناك بعض الفترات التي سنعاني فيها لأن بايرن لا يصدق حينما يستحوذ على الكرة ولكن هذه مهمتنا في كلا المباراتين، التحضير جيدا".

وبسؤاله عن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ "هو يقدم أداء رائعا وقويا منذ سنوات ويسجل الأهداف، هو أحد أهم أسلحة بايرن لتهديد الخصوم ولكن هناك بعض اللاعبين أيضا يمكن أن يسببوا لنا المشاكل".

وعما تعلمه فريقه من الانتصار على توتنام السبت الماضي في الدوري الإنجليزي بهدفين لهدف قال لامبارد: "شعرت مؤخرا إننا كنا نلعب جيدا لكن إنهاء الفرص لم يكن مميزا".

وواصل "إن سددنا 20 مرة ولم نسجل واستقبلنا هدفا من تسديدتين فهذه مشكلة واضحة، ربما تتعلق بالتركيز أو بالثقة".

وأتم لامبارد "لذا علينا أن نتحسن في بعض الجوانب ورد فعلنا أمام توتنام كان جيدا ويجب أن نكرر ما فعلناه أمامهم حينما نواجه بايرن".

طالع أيضا

تعليق اتحاد الكرة على عدم حضور الزمالك للقاء الأهلي

تعليق مرتضى على احتمالية خصم نقاط من الزمالك

مراقب القمة يتحدث بعد عدم إقامة المباراة

الأهلي يحضر والزمالك يتغيب عن القمة

لامبارد تشيلسي ليلة الأبطال بايرن ميونيخ
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيلد: كلوب وفليك مرشحان لتدريب ألمانيا 2 دقيقة | أوروبا
مرجان لـ في الجول: الأهلي يسافر إلى الكونغو الديمقراطية بطائرة خاصة.. والعامري رئيسا للبعثة 39 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ناجلزمان: كلوب مرشح لتدريب ألمانيا؟ أعتقد أن علاقته بـ ليفربول قوية 42 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
لاعب أتالانتا: قبل الحديث عن العودة ضد ريال مدريد أتمنى أن نكمل المباراة لنهايتها بـ11 لاعبا 51 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مصدر مقرب من أجايي يرد عبر في الجول على "اشتراط اللاعب مليون دولار للتجديد" ساعة | الدوري المصري
مدافع يوفنتوس: رونالدو يكون في قمة النشاط عندما يحين موعد مباريات دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
مدرب أحمال المريخ "المصري": اتجهت لمجال يجذب القليل.. وساستخدم التكنولوجيا الحديثة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
خبر في الجول – الزمالك يستأنف ضد قرار مركز التسوية بشأن أحمد الشناوي ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا 4 بيان من الزمالك بسبب واقعة بنشرقي وحقوق سوهاج: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية
قد ينال إعجابك