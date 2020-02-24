انتهت - الحكم يعلن فوز الأهلي بعد عدم وصول الزمالك لاستاد القاهرة

الإثنين، 24 فبراير 2020 - 17:26

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لما يحدث قبل ساعات قليلة من الموعد المحدد لانطلاق القمة بين الأهلي والزمالك.

** الحكم يعلن نهاية اللقاء بفوز الأهلي بعد عدم الحضور الزمالك لأرض الملعب.

** 20 دقيقة وسيعلن الحكم عن نهاية المباراة بفوز الأهلي

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** انطلاق المباراة

** 8:30 مساءً... لاعبو الأهلي داخل استاد القاهرة

** 8:15 مساءً.. الزمالك يحرر محضرا لإثبات عدم قدرة حافلته على الوصول للملعب

** 7:30 مساءً.. اتحاد الكرة يعلن بشكل رسمي تأجيل القمة لمدة ساعة بسبب الأمطار.

** 7:25 مساءً.. لاعبو الأهلي يبدأون الإحماء داخل استاد القاهرة.

** 7:10 مساءً.. نزول طاقم الحكام إلى أرضية استاد القاهرة.

** 7:00 مساءً.. وصول طاقم الحكام إلى استاد القاهرة

** 6:50 مساءً.. وصول الأهلي إلى استاد القاهرة.. لاعبو المارد الأحمر يدخلون الآن إلى غرف الملابس.

** حافلة الزمالك تضم فريقا يجمع بين فرق 1999 و2000 و2001 و2002 في القلعة البيضاء.

** 6:30 مساءً.. حافلة الزمالك تتحرك نحو استاد القاهرة.

** 6:00 مساءً.. الحافلة السياحية التي دخلت داخل مقر النادي، غادرت النادي ولكنها تشهد تواجد بعض اللاعبين الشباب وبعض الإداريين فقط ولم يتحرك الأمن مع الحافلة لتأمينها، وفقا لمراسل أون سبورت.

** 5:30 مساءً.. بعثة الأهلي تتحرك من فندق الإقامة نحو استاد القاهرة

** حتى اللحظة لم تتحرك بعثة الزمالك إلى استاد القاهرة.

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