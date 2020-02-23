في الجول ينشر صورة "CD" أبو ظبي الرياضي لاتحاد الكرة بخصوص أحداث السوبر

الأحد، 23 فبراير 2020 - 23:07

كتب : FilGoal

أسطوانة لقاء السوبر

أرسل مجلس أبو ظبي الرياضي "أسطوانة مدمجة" خاصة بلقاء السوبر بين الأهلي والزمالك، إلى اتحاد الكرة والتي استندت عليها في توقيع عقوبات، وتحصل عليها FilGoal.com.

وحصل FilGoal.com على صورة من الـCD الخاص بلقاء القمة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

محمد فضل عضو اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة كشف في وقت سابق تسلم المباراة من مجلس أبو ظبي الرياضي، كما استلم مندوب الاتحاد المصري لكرة القدم شريط يحتوي على بث الـ16 كاميرا.

ونشبت أزمة تضارب في التصريحات بخصوص مصدر الـCD وهو ما تأكدنا في النهاية أنه مجلس أبو ظبي الرياضي للإعلام وليس قناة أبو ظبي.

وأصدرت لجنة القيم والانضباط في اتحاد الكرة المصري عقوباتها ضد الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري. (تعرف على كل القرارات من هنا)

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