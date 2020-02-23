الجنايني: لائحة اتحاد الكرة معتمدة من فيفا.. وعقوبة كهربا غليظة لأن الكل أدانه

برر عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة المسيرة لأعمال الاتحاد المصري لكرة القدم قرارات لجنة الانضباط التي عاقبت لاعبين في الأهلي والزمالك بعد أحداث مؤسفة جرت في مباراة السوبر يوم الخميس.

وقال الجنايني في حواره مع قناة إم.بي.سي مصر:"نحن لا نخترع لوائح أو قوانين، لائحة اتحاد الكرة معتمدة وقدمت للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). تطبيق اللوائح قد يغضب البعض، المشكلة أننا في مصر لم نعتاد على ذلك. لابد أن نطبق القانون مثلما قال الرئيس".

وواصل "اللوائح طُبقت بحذافيرها، أحترم رد فعل الأهلي والزمالك، وكل شيء سُيرد عليه. احتفالي مع الزمالك بالسوبر؟ هذه حملة ممنهجة، لقد انتشرت صور لا علاقة لها بالمباراة. قسما بالله كل ما يخص العقوبات الموقعة لا أعلم عنه شيئا، هناك مستشار محترم هو رئيس لجنة الانضباط، هل يسمح بتدخلي في عمله؟ لقد تشاورت معه في تغليظ أو تخفيف بعض العقوبات فرد علي: لن تدخل معي القبر".

واستمر الجنايني "القرارات بنيت على فيديوهات من 17 كاميرا خاصة بـVAR، من الشركة التي وفرت الـVAR. عقوبة (محمود عبد المنعم) كهربا غليظة؟ تصنيف العقوبة هو أن اللاعب بدأ شرارة الشجار. هذا ما كتبه الحكم والمراقب والمنسق! كل فعل صدر في المباراة مصنف في اللائحة التي يقول البعض لم نستلمها. كابتن (محمود) الخطيب (رئيس الأهلي) طلبها مني ذات مرة وهي موجودة بالأساس في الموقع الالكتروني للاتحاد ورغم ذلك أرسلتها له".

وعن العقوبة التي ستُفرض على الزمالك في حال عدم خوضه مباراة الأهلي يوم الإثنين في الدوري المصري الممتاز قال الجنايني:"الزمالك سيعتبر خاسرا 2-صفر وسيفقد 6 نقاط أخرى في نهاية الموسم، هذا ما تقوله اللائحة. لن أفعل غير الصحيح ولو تعرضت لضغوط الدنيا. هناك أناس تعودت عمرها كله على عدم قبول القرارات، هل سأرضي الطرفين أم أفعل الصحيح؟".

وأتم "قلت من قبل لن أؤجل القمة إلا لو طلب الأمن، نريد كرة قدم محترمة (أم نهجص؟) وكل فرد يطلب تأجيل المباراة؟ الجمهور هو صاحب قرار العودة للمدرجات، لقد فعلنا ما في وسعنا. مباراة الإثنين لن تؤجل، والعقوبات لن تُمحى إلا لو وافق القاضي على تظلم مقدم".

بعد شجار مؤسف مع نهاية السوبر الذي حسمه الزمالك بركلات الترجيح في أبو ظبي، فرض اتحاد الكرة عقوبات على لاعبين في الأهلي والزمالك لم يقبلها الأخيران.

ورفض الأهلي قرارات اتحاد الكرة في بيان رسمي وقرر شكوى اللجنة المؤقتة إلى فيفا، بينما قرر الزمالك عدم استكمال بطولة الدوري في حال استمرت اللجنة في عملها.

ومن المفترض أن يلعب الأهلي والزمالك يوم الإثنين في الدوري، وكشف الأول أنه سيتوجه في الملعب بشكل طبيعي، وفي المقابل علم FilGoal.com أن الزمالك طلب من لاعبيه مغادرة معسكر المواجهة. (التفاصيل)

طالع - ماذا تقول اللائحة في حال انسحاب الزمالك من القمة

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