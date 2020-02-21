الجنايني: مشاركة صلاح في الأولمبياد قد تتحدد خلال المعسكر المقبل للمنتخب

الجمعة، 21 فبراير 2020 - 10:44

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون

محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون

يعتقد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المسيرة لأعمال الاتحاد المصري لكرة القدم أن مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو 2020 قد تتحدد حين يصل اللاعب مصر الشهر المقبل للانضمام لمعسكر المنتخب.

محمد صلاح

النادي : طرابزون سبور

مصر | الأولمبي

وقال الجنايني عبر قناة TEN:"جاري الاتفاق، ولم يتم البت بشكل نهائي، بل نسير خطوة بخطوة، وهناك رغبة لدى الكل في تواجد صلاح".

وأشار رئيس اتحاد الكرة "هناك تجمع للمنتخب الأول في مارس المقبل، حيث سيتواجد صلاح".

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وأتم عمرو الجنايني "أعتقد أنه سيتم حسم هذا الموضوع خلال معسكر المنتخب".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة توجو مرتين في مارس ضمن تصفيات كأس إفريقيا 2021.

ويرغب شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي مشاركة صلاح في الألعاب الأولمبية مع الفراعنة لكن لم يحُسم الأمر بعد.

وزعمت تقارير أن صلاح اتخذ قراره بالمشاركة في طوكيو 2020، الأمر الذي نفاه رامي عباس وكيل أعمال نجم مصر ونادي ليفربول.

وفي وقت سابق، كشف متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في حواره مع صحيفة صن الإنجليزية أن الأندية ليست مجبرة على ترك لاعبيها للمشاركة في الأولمبياد.

الأمر الذي يمنح ليفربول حق رفض مشاركة صلاح في الأولمبياد.

وتنطلق الأولمبياد في يوليو المقبل.

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