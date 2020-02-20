مباشر السوبر المصري بالفيديو - الأهلي (0) الزمالك (0) ديانج يهدر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الأهلي والزمالك في السوبر المصري.

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وتنطلق المباراة في السابعة مساءً على ملعب محمد بن زايد في الإمارات

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ق. 30 أليو ديانج يستخلص الكرة ببراعة ويسدد لكن بجاني القائم بقليل.

ق. 29 انطلاقة من أشرف بنشرقي لكن الطرة تطول وتخرج إلى ركلة مرمى.

ق. 22 مخالفة ينفذها معلول داخل منطقة الجزاء وتصل إلى محمد أبو جبل.

ق. 18 عرضية جديدة من الشحات ورأسية من جيرالدو فوق المرمى.

استكمال اللقاء

أبو جبل يسقط على الأرض لتلقي العلاج.. ومحمد عواد يجري عملية الإحماء.

ربع ساعة مرت

ق. 14 عرضية من جيرالدو يبعدها الدفاع

ق. 12 هدف أول ملغي للأهلي. بداع التسلل على حسين الشحات.

ق. 11 اوووه تصويبة جديدة من مصطفى محمد! انطلاقة من حازم إمام وتمريرة إلى مصطفى محمد الذي يستدير ويسدد فوق المرمى بقليل.

ق. 10 تهديد أول من الزمالك. مصطفى محمد يسدد بجانب القائم بقليل.

ق. 9 تصويبة أولى من السولية يتصدى لها أبو جبل.

ق. 7 الشحات يحاول التوغل وعبد الشافي يقطع الكرة منه في اللحظة الأخيرة.

ق. 5 أجايي يقطع الكرة من عبد الشافي وينفرد ويسدد ليتصدى لها أبو جبل ويقابلها جيرالدو الذي يهدر أمام المرمى الخالي!

ق. 2 هجمة أولى للزمالك.. عرضية من حسين الشحات تمر من الجميع دون متابعة.

بداية المباراة