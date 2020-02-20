انتهت السوبر المصري بالفيديو - الأهلي (3) الزمالك (4) الأبيض بطلا للسوووووبر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الأهلي والزمالك في السوبر المصري.

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وتنطلق المباراة في السابعة مساءً على ملعب محمد بن زايد في الإمارات

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-عبد الله جمعة يسجل الخامسة للزمالك. الزماااالك بطلا للسوبر المصري

-أليو بادجي يهدر الخامسة للأهلي

-طارق حامد يسجل الرابعة للزمالك

-محمد هاني يهدر الرابعة للأهلي

-أشرف بنشرقي يهدر الثالثة للزمالك

-محمود متولي يسجل الثالثة للأهلي

-فرجاني ساسي يسجل الثانية للزمالك

-عمرو السولية يسجل الثانية للأهلي

-محمود علاء يسجل الأولى للزمالك.

-علي معلول يسجل الركلة الأول

انطلاق ركلات الترجيح

نهاية المباراة.. إلى ركلات الترجيح.

4 دقائق وقت بدل ضائع.

ق. 90 عبد الشافي ينقذ في اللحظة الأخيرة أمام أجايي

ق. 88 محمود متولي يشارك بدلا من أفشة.

ق. 87 طولية إلى كهربا الذي يسدد بجانب المرمى.

ق. 84 شيكابالا يشارك بدلا من مصطفى محمد

ق. 79 محمد أوناجم يشارك بدلا من زيزو

ق. 79 أليو بادجي يشارك بدلا من أفشة.

ق. 78 كهربا يسدد في يد الشناوي.

ق. 75 إنذار لطارق حامد وآخر لجونيور أجايي.

ق. 74 شجار بين اللاعبين في أرض الملعب.

ق. 72 كهربا يشارك بدلا من حسين الشحات.

ق. 71 جيرالدو يمر ويرسل عرضية يقابلها أفشة برأسية بجانب المرمى بقليل.

ق. 69 عبد الله جمعة يشارك بدلا من أوباما.

ق. 67 اطلاقة من زيزو وعرضية ينقذها ياسر إبراهيم قبل مصطفى محمد.

ق. 63 انطلاقة من محمد هاني وتصويبة بجانب المرمى بقليل.

ق. 62 انطلاقة من فرجاني ساسي وتصويبة يتصدى لها محمد الشناوي.

ق. 58 تمريرة من مصطفى محمد إلى أوباما الذي كاد ينفرد لكن أخطأ في الاستلام.

ق. 55 عرضية من جيرالدو تتحول إلى ركنية.

ق. 50 انطلاقة رائعة من جيرالدو يوقفها الونش بتدخل رااائع قبل انفراده بالمرمى وتتحول إلى ركنية.

ق. 46 رأسية ضعيفة من أجايي بعد عرضية معلول وتتحول إلى ركلة مرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق, 45 عرضية من عبد الشافي في يد محمد الشناوي.

ق. 40 طولية إلى جيرالدو وحازم يتركه يخرج بالكرة من الملعب.

ق. 37 تصويبة من زيزو في يد الشناوي.

ق. 35 أول ركنية في اللقاء لصالح الزمالك

ق. 32 عبد الشافي يخطئ في التمرير وتصل إلى أجايي الذي يسدد بعيدة عن المرمى.

ق. 30 أليو ديانج يستخلص الكرة ببراعة ويسدد لكن بجاني القائم بقليل.

ق. 29 انطلاقة من أشرف بنشرقي لكن الطرة تطول وتخرج إلى ركلة مرمى.

ق. 22 مخالفة ينفذها معلول داخل منطقة الجزاء وتصل إلى محمد أبو جبل.

ق. 18 عرضية جديدة من الشحات ورأسية من جيرالدو فوق المرمى.

استكمال اللقاء

أبو جبل يسقط على الأرض لتلقي العلاج.. ومحمد عواد يجري عملية الإحماء.

ربع ساعة مرت

ق. 14 عرضية من جيرالدو يبعدها الدفاع

ق. 12 هدف أول ملغي للأهلي. بداع التسلل على حسين الشحات.

ق. 11 اوووه تصويبة جديدة من مصطفى محمد! انطلاقة من حازم إمام وتمريرة إلى مصطفى محمد الذي يستدير ويسدد فوق المرمى بقليل.

ق. 10 تهديد أول من الزمالك. مصطفى محمد يسدد بجانب القائم بقليل.

ق. 9 تصويبة أولى من السولية يتصدى لها أبو جبل.

ق. 7 الشحات يحاول التوغل وعبد الشافي يقطع الكرة منه في اللحظة الأخيرة.

ق. 5 أجايي يقطع الكرة من عبد الشافي وينفرد ويسدد ليتصدى لها أبو جبل ويقابلها جيرالدو الذي يهدر أمام المرمى الخالي!

ق. 2 هجمة أولى للزمالك.. عرضية من حسين الشحات تمر من الجميع دون متابعة.

بداية المباراة