مباشر دوري الأبطال - دورتموند (1)-(1) سان جيرمان.. التعااااادل
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 - 21:31
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بوروسيا دورتموند أمام باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال اوروبا.
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــا.
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ق 75: نيمار يسجل التعادل بعد عرضية من كيليان مبابي عقب سلسلة من المراوغات.
ق 68: إرلينج هالاند يسجل هدف التقدم لدورتموند.
ق 67: نزول الأمريكي الشاب جوناثان رينا بدلا من ثورجان هازارد.
ق 65: كرة ثنائية بين نيمار ومبابي يتصدى لها بوركي بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء من نيمار.
ق 60: نيمار يحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل على أكسيل فيتسل.
ق 54: بطاقة صفراء لـ إدريسا جايا لاعب وسط باريس سان جيرمان.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول: تعادل سلبي بين الطرفين.
ق 44: بطاقة صفراء لأكسيل فيتسل قبل نهاية الشوط الأول بعد تدخل من أنخيل دي ماريا.
ق 34: هالاند يسدد في الشباك الخارجية لكيلور نافاس.
ق 26: سانشو يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس كيلور نافاس ببراعة، ومن ثم الدفاع عقب متابعة من أشرف حكيمي.
ق 14: جادون سانشو يقود مرتدة سريعة للاعبي دورتموند من منطقة جزاء فريقه ويسدد أرضية ضعيفة مرت بجوار القائم.
ق 10: نيمار يهدد مرمى دورتموند بركلة ثابتة مرت بجوار القائم الأيسر لرومان بوركي حارس دورتموند.
بداية اللقاء
🔴🔵 Main man for Paris will be ______#UCL pic.twitter.com/usLAqilBX4— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 18, 2020
تشكيل الفريقان