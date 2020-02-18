مباشر دوري الأبطال - أتليتكو مدريد (1)-(0) ليفربول.. خروج صلاح
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 - 21:21
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أتليتكو مدريد ضد ليفربول في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
ويلعب النجم المصري محمد صلاح أساسيا مع ليفربول.
ق 72: تغيير ثاني لليفربول بنزول تشامبرلين بدلا من صلاح
ق 71: تسديدة قوية رائعة من رودي تمر جوار مرمى ليفربول
ق 70: خروج موراتا ونزول فيتولو
ق 67: عرضية أرضية تصل إلى موراتا لكنه يسدد بشكل خاطئ
ق 52: رأسية صلاح تهدد المرمى بعد عرضية من هيندرسون
تغيير أول لأتليتكو مدريد بنزول ماركوس لورينتي بدلا من ليمار
تغيير أول لليفربول بنزول أوريجي بدلا من ماني
الشوط الثاني
ق 40: انذار لساديو ماني
ق 36: تسديدة من صلاح تمر أعلى العارضة
ق 25: صلاح يسجل هدف تسلل والحكم لا يحتسبه
ق 24: أووووووه موراتا يهدر الثاني
ق 4: جووووووووول ساؤول يسجل الأول لأتليتكو مدريد
انطلاق المباراة