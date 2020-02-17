السوبر المصري - أحمد مرتضى: لا مشكلة بشأن تذاكر الزمالك

الإثنين، 17 فبراير 2020 - 11:44

كتب : FilGoal

أحمد مرتضى منصور

كشف أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن عدم وجود أي مشاكل في التذاكر المخصصة للفريق في مباراة السوبر المصري.

وقال أحمد مرتضى عبر تويتر: "تواصلت مع المسئولين في مجلس أبو ظبي الرياضي بخصوص تعطل حجز تذاكر مباراة السوبر وأخبروني أن هناك تذاكر مطروحة للبيع وليس هناك أي مشكلة في الحجز".

ونشر أحمد مرتضى رابط حجز التذاكر.

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وكان وسم #تذاكر_الزمالك_فين_يا_الامارات قد تصدر موقع تويتر في الساعات الأخيرة، حيث وصل عدد التغريدات فيه إلى 85 ألف تغريدة.

ويواجه الأهلي الزمالك يوم الخميس المقبل على كأس السوبر المصري على استاد محمد بن زايد في إمارة أبو ظبي.

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