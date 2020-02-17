السوبر المصري - أحمد مرتضى: لا مشكلة بشأن تذاكر الزمالك

كشف أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن عدم وجود أي مشاكل في التذاكر المخصصة للفريق في مباراة السوبر المصري.

وقال أحمد مرتضى عبر تويتر: "تواصلت مع المسئولين في مجلس أبو ظبي الرياضي بخصوص تعطل حجز تذاكر مباراة السوبر وأخبروني أن هناك تذاكر مطروحة للبيع وليس هناك أي مشكلة في الحجز".

ونشر أحمد مرتضى رابط حجز التذاكر.

وكان وسم #تذاكر_الزمالك_فين_يا_الامارات قد تصدر موقع تويتر في الساعات الأخيرة، حيث وصل عدد التغريدات فيه إلى 85 ألف تغريدة.

تواصلت مع المسئولين في مجلس ابوظبي الرياضي بخصوص تعطل حجز تذاكر مباراة السوبر واخبروني ان هناك تذاكر مطروحه للبيع وليس هناك اي مشكله في الحجز الان من الرابط التالي https://t.co/jKrhHuIvfI — Ahmed Mortada (@AhmedMortada) February 17, 2020

ويواجه الأهلي الزمالك يوم الخميس المقبل على كأس السوبر المصري على استاد محمد بن زايد في إمارة أبو ظبي.

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