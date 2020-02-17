كرة سلة - الاتحاد يخطف الصدارة من الأهلي.. ومواجهات قوية في دور الـ8
الإثنين، 17 فبراير 2020 - 00:03
كتب : FilGoal
خطف فريق الاتحاد السكندري صدارة مجموعة دوري كرة السلة المصري للمحترفين من الأهلي بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 80-71.
وفاز الزمالك أيضا في الجولة الأخيرة للمجموعة على سبورتنج السكندري بنتيجة 73-69.
وانتصر الأهلي على مصر للتأمين بنتيجة 76-54.
ليصبح الترتيب النهائي للمجموعة كالآتي:
الاتحاد السكندري – 26 نقطة
الأهلي – 25 نقطة
الجزيرة – 24 نقطة
سبورتنج – 21 نقطة
الزمالك – 21 نقطة
سموحة – 20 نقطة
التأمين – 16 نقطة
طلائع الجيش – 15 نقطة
وبذلك تكون مواجهات دور الـ8 كالآتي:
الاتحاد × طلائع الجيش
سبورتنج × الزمالك
الأهلي × التأمين
الجزيرة × سموحة
ويلتقي الفائز من أول مباراتين في نصف النهائي، وأيضا ثاني مباراتين.
وتلعب مباريات دور الثمانية أيام 19 و21 و24 و26 فبراير، و1 مارس. بنظام الخمس مباريات والفائز في 3 مواجهات يتأهل للدور المقبل.
ثم دور نصف النهائي وتقام مبارياته أيام 5 و7 و10 و12 و16 مارس.
والنهائي يلعب أيام 1 و3 و7 و9 و12 أبريل المقبل.
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