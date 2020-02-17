كرة سلة - الاتحاد يخطف الصدارة من الأهلي.. ومواجهات قوية في دور الـ8

الإثنين، 17 فبراير 2020 - 00:03

كتب : FilGoal

الجزيرة - الاتحاد السكندري - كرة سلة

خطف فريق الاتحاد السكندري صدارة مجموعة دوري كرة السلة المصري للمحترفين من الأهلي بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 80-71.

وفاز الزمالك أيضا في الجولة الأخيرة للمجموعة على سبورتنج السكندري بنتيجة 73-69.

وانتصر الأهلي على مصر للتأمين بنتيجة 76-54.

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ليصبح الترتيب النهائي للمجموعة كالآتي:

الاتحاد السكندري – 26 نقطة

الأهلي – 25 نقطة

الجزيرة – 24 نقطة

سبورتنج – 21 نقطة

الزمالك – 21 نقطة

سموحة – 20 نقطة

التأمين – 16 نقطة

طلائع الجيش – 15 نقطة

وبذلك تكون مواجهات دور الـ8 كالآتي:

الاتحاد × طلائع الجيش

سبورتنج × الزمالك

الأهلي × التأمين

الجزيرة × سموحة

ويلتقي الفائز من أول مباراتين في نصف النهائي، وأيضا ثاني مباراتين.

وتلعب مباريات دور الثمانية أيام 19 و21 و24 و26 فبراير، و1 مارس. بنظام الخمس مباريات والفائز في 3 مواجهات يتأهل للدور المقبل.

ثم دور نصف النهائي وتقام مبارياته أيام 5 و7 و10 و12 و16 مارس.

والنهائي يلعب أيام 1 و3 و7 و9 و12 أبريل المقبل.

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