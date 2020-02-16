خبر في الجول – الزمالك يتلقى موافقة شفهية على مواجهة الترجي في استاد القاهرة

الأحد، 16 فبراير 2020 - 19:19

كتب : FilGoal

الزمالك - الترجي - أوباما

تلقى الزمالك موافقة شفهية على مواجهة فريق الترجي التونسي على استاد القاهرة، حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com بتلقي الزمالك لموافقة شفهية من جانب الجهات الأمنية على مواجهة الترجي على استاد القاهرة بحضور 30 ألف متفرج.

مواجهة الزمالك والترجي ستقام في الـ 28 من شهر فبراير الجاري، وحصل مجلس إدارة الأبيض على موافقة شفهية لإقامة اللقاء على استاد القاهرة.

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وأعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في وقت سابق رغبة ناديه في مواجهة الترجي على استاد القاهرة.

ومن المنتظر وصول الخطابات الرسمية إلى الزمالك، قبل أن يعلن النادي بشكل رسمي إقامة اللقاء على استاد القاهرة.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك أمام الترجي من هنا

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