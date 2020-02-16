انتهت في الكأس - وادي دجلة (1) نادي مصر (2).. نهاية المباراة

يلعب وادي دجلة أمام نادي مصر في ثمن نهائي كأس مصر لكرة القدم.

ومن المقرر أن ينتظر المتأهل، الفائز من مواجهة الزمالك وسموحة التي لم يتقرر موعدها حتى الآن.

وكان الاتحاد السكندري وأبو قير للأسمدة قد ضمنا تأهلهما إلى ربع نهائي كأس مصر.

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نهاية المباراة

ق85 جووول قااااتل من ويلفيس فيرتادو يتقدم لنادي مصر

ق. 73 جووول التعادل. انطلاقة من عبد الله محمود ثم تمريرة إلى رجب عمران الذي تابعها في المرمى.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44 ويلفيس فيرتادو يسجل الأول لنادي مصر

ق26 القائم الأيسر لنادي مصر ينقذ الهدف الاول من وادي دجلة

ق20 والتعادل السلبي يسيطر على المباراة

بداية الشوط الأول

انطلاق المباراة