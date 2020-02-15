محاولات غير مكتملة وتألق الحارس منعه من هدف.. ملخص لمسات صلاح ضد نورويتش
السبت، 15 فبراير 2020 - 21:56
كتب : FilGoal
أكثر من محاولة غير مكتملة أمام المرمى من محمد صلاح أمام نورويتش سيتي بعد عودة ليفربول لاستئناف مبارياته في الدوري الإنجليزي.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وبعد الراحة التي حصل عليها ليفربول الأسبوع الماضي، فاز ليفربول على نورويتش سيتي بهدف دون رد سجله النجم السنغالي ساديو ماني ضمن الجولة الـ26 من المسابقة.
وشارك النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول في المباراة كاملة.
وكانت لصلاح أكثر من محاولة غير مكتملة على مرمى نورويتش.
وفي الشوط الثاني كاد أن يسجل صلاح هدفا بتسديدة بالقدم اليمنى إلا أن الحارس المتألق تيم كرول تصدى للكرة ببراعة.
ويقدم لكم FilGoal.com ملخص ما قدمه صلاح ضد نورويتش.
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