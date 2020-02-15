حسين السيد يشارك في فوز الصفاقسي على النجم المتلوي

السبت، 15 فبراير 2020 - 19:03

كتب : FilGoal

حسين السيد - الصفاقسي

شارك حسين السيد في فوز فريق الصفاقسي على النجم المتلوي بهدف دون رد، ضمن الجولة الـ15 من الدوري التونسي للمحترفين.

حسين السيد

النادي : الإسماعيلي

الصفاقسي

وخاض المحترف المصري مباراته الثانية على التوالي مع الصفاقسي بعد الفوز قبل أيام على الاتحاد المنستيري.

هدف فوز الصفاقسي الوحيد جاء من ركلة جزاء سددها حمزة المثلوثي في الدقيقة 33.

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الفوز رفع رصيد الصفاقسي إلى النقطة 31 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري التونسي، بفارق 7 نقاط عن الترجي المتصدر.

وانتقل الظهير الأيسر حسين السيد لصفوف الصفاقسي في يناير الماضي قادما من الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

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