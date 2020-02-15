مباشر في إسبانيا - برشلونة (2) خيتافي (0) الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة وخيتافي في الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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ق.51 دخول آنخر رودريجيز وكينيدي بدلا من خورخي مولينا وماتياس أوليفيرا

ق.49 بطاقة صفراء لـ صامويل أومتيتي بعد تدخل بالمرفق على آنخل رودريجيز.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+49 سوريا يتصدى ببراعة لرأسية قوية من ميسي ويمنعه من التسجيل

ق.43 ركلة حرة بعيدة المدى من ميسي تمر بجوار القائم بقليل

ق.39 جووووووووول سيرجي روبيرتو يضيف الهدف الثاني لـ برشلونة بعد تمريرة فيربو العرضية

ق.34 جوووووووووول برشلونة يسجل الأول بواسطة أنطوان جريزمان بعد تمريرة ليونيل ميسي

ق.26 فرصة خطيرة جديدة لـ خيتافي بعد تسديدة مارك كوكوريّا التي مرت جانبية

ق.25 إلغاء الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي مخالفة على صامويل أومتيتي، النتيجة لا تزال بيضاء

ق.23 جووووووووووول آلان نيوم يسجل الهدف الأول لـ خيتافي بعد متابعة لتصدي تير شتيجن

ق.22 خورخي مولينا يهدر فرصة لا تضيع بعد انفراد كامل بـ تير شتيجن

ق.20 إصابة جوردي ألبا ودخول جونيور فيربو

ق.15 ميسي يهدر فرصة سهلة أمام المرمى بعد تمريرة بديعة من سيرخيو بوسكيتس

بداية المباراة