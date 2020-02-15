مباشر كأس مصر - أبو قير للأسمدة (2) حرس الحدود (0) هدف ثااااتي رااائع

السبت، 15 فبراير 2020 - 13:44

كتب : FilGoal

حرس الحدود - الدوري المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أبو قير للأسمدة وحرس الحدود في إطار ثمن نهائي كأس مصر 2019-2020.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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ق. 79 جوووول ثاني هاني السيد يسجل الثاني لأبو قير للأسمدة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 38 بينية رائعة من خالد سامي إلى لوكاسا الذي انفرد لكن سدد في يد الحارس.

ق. 36 عرضية من خالد سامي وخلفية مزدوجة من عبد الرحمن جبنة لكن بجانب القائم بقليل.

ق. 34 جريندو يهدر من على الستة ياردة!

ق. 8 جووول أول.. أحمد العش يسجل ركلة الجزاء في شباك سامح علي حارس حرس الحدود.

ق. 7 ركلة جزاء لأبو قير للأسمدة

بداية المباراة

كأس مصر حرس الحدود أبو قير للأسمدة
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