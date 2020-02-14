مؤتمر إيهاب جلال: النتيجة عكس سير اللقاء.. واتمنى تطبيق الـ VAR

يعتقد إيهاب جلال المدير الفني لـ لمصري البورسعيدي، أن خسارة فريقه اليوم أمام الأهلي جاءت على عكس سير اللقاء تماما.

وفاز الأهلي على المصري بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة للدوري المصري (طالع التفاصيل).

إيهاب جلال قال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"النتيجة عكس سير اللقاء، كنا الأفضل في المباراة".

وتابع :"التغييرات لم تساعد فريقي خلال اللقاء، وأشكر اللاعبين على ما قدموه رغم الخسارة".

وأتم :"من الممكن أن تحل تقنية الفيديو مشاكل التحكيم، ونتمنى تطبيقها".

سجل أهداف المباراة علي معلول من ركلة جزاء وجونيور أجايي ومحمود عبد المنعم "كهربا" في الدقائق 9 و84 والدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ورفع الأهلي رصيده بفضل ذلك الانتصار إلى 45 نقطة ليحلق بهم في صدارة الدوري بفارق 13 نقطة عن المقاولون العرب أقرب ملاحقيه.

ولكن خاض الأهلي مباراتين أقل من المقاولون العرب.

فيما يبتعد الأهلي عن الزمالك بـ14 نقطة وكل منهما خاض 15 لقاء.

وتجمد رصيد المصري عند 20 نقطة يحتل بهم المركز العاشر بعدما خاض 16 مباراة.

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