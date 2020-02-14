مباشر السوبر الإفريقي - الترجي (0) (1) الزمالك.. الحائط البشري يمنع شمام

الجمعة، 14 فبراير 2020 - 17:27

كتب : FilGoal

الزمالك - الترجي - أوباما

يتواجه الزمالك بطل كأس الكونفدرالية، مع الترجي بطل دوري أبطال إفريقيا، في كأس السوبر الإفريقي على ملعب ثاني بالجاسم بالعاصمة القطرية الدوحة.

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ق.33 خليل شمام ينفذ ركلة حرة مباشرة تصطدم بالحائط البشري للزمالك

ق.25 قذيفة مدوية جديدة من مصطفى محمد تمر أعلى العارضة

ق.21 رأسية قوية من واتارا بعد ركلة ركنية، لكنها تمر بجوار القائم

ق.20 هجمة كربونية للترجي، الهوني يرسل عرضية خلفية يقابلها بونسو بتسديدة قوية يبعدها الونش أثناء اتجاهها إلى المرمى

ق.19 رأسية من مصطفى محمد تستقر في يد بن شريفية بسهولة

ق.16 قذيفة مدوية من مصطفى محمد تمر أعلى عارضة الترجي

ق.14 كوامي بونسو يهدر فرصة خطيرة بعد عرضية حمدو الهوني الخلفية، لكن تسديدة الغاني تمر بجوار المرمى بقليل

ق.12 عرضية خطيرة من حمدو الهوني، وتدخل في اللحظة المناسبة من عبد الشافي الذي أبعد الكرة برأسه قبل أن يمسكها زميله محمد أبو جبل

ق.10 سيطرة زملكاوية بعد مرور 10 دقائق

ق.2 جوووووووووووووووووول أول للزمالك برأسية يوسف أوباما بعد عرضية رائعة عبد الشافي

بداية المباراة

بداية المباراة بعد نصف ساعة

تشكيل الترجي:

حارس: معز بن شريفية.

الدفاع: إلياس الشتي – خليل شمام – محمد علي اليعقوبي – سامح الدربالي.

الوسط: عبد الرؤوف بن غيث – كوامي بونسو – فوسيني كوليبالي.

الهجوم: إبراهيما واتارا – بلال بن ساحة – حمدو الهوني.

تشكيل الزمالك:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – حازم إمام.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهم: أشرف بنشرقي – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: مصطفى محمد.

الزمالك الترجي السوبر الإفريقي
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