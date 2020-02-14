انتهت في السوبر الإفريقي - الترجي (1) (3) الزمالك.. السوبر زملكااااااااااوي

يتواجه الزمالك بطل كأس الكونفدرالية، مع الترجي بطل دوري أبطال إفريقيا، في كأس السوبر الإفريقي على ملعب ثاني بالجاسم بالعاصمة القطرية الدوحة.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة، يمكنك متابعتها من هـــــــــــــــنــــــــــــــــــا

.....................................

نهاية المباراة

ق.+90 جووووووووووووول أشرف بنشرقي يسجل الثالث ويقتل المباراة

ق.90 خروج مصطفى محمد ودخول محمد أوناجم

ق.89 بن حمودة يطلق تسديدة قوية وأبو جبل يتألق ويتصدى ببراعة

ق,87 دخول محمد عبد الغني بدلا من حازم إمام في التغيير الثاني للزمالك

ق.83 بطاقة صفراء لـ طارق حامد

ق.82 خروج زيزو ودخول عبد الله جمعة في التغيير الأول للزمالك

ق.80 تسديدة جديدة من أوباما تمر بجوار القائم

ق.77 خروج واتارا ودخول بن شوق في التغيير الأخير للترجي

ق.70 تسديدة قوية من أوباما وبن شريفية يبعدها بصعوبة إلى ركنية

ق.68 دخول محمد علي بن حمودة بدلا من بلال بن ساحة في التغيير الثاني للترجي

ق.60 دخول طه ياسين الخنيسي بدلا من بونسو في تغيير أول هجومي للترجي

video:8

ق.58 جووووووووول بنشرقي يسجل الثاني للزمالك بعد انطلاقة رائعة

video:7

ق.54 هدف التعادل للترجي بواسطة عبد الرؤوف بن غيث من ركلة جزاء

ق.51 الحكم يحتسب ركلة جزاء بعد لمسة على محمود الونش، إثر مراجعة تقنية الفيديو لعدة دقائق

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 بطاقة صفراء لـ فوسيني كوليبالي بعد عرقلة أوباما

video:6

ق.42 أوووووه مصطفى محمد يطلق تسديدة يتصدى لها بن شريفية بصعوبة، وبنشرقي يفشل في المتابعة بالمرمى شبه الفارغ

video:5

ق.37 أوووووه فرصة خطيرة للزمالك بواسطة أحمد سيد زيزو تصطدم بالدفاع وتخرج خارج الملعب

ق.36 تألق كبير من محمود حمدي الونش.. لمدافع المصري أبعد الكرة من أمام بلال بن ساحة في اللحظة الأخيرة

ق.33 خليل شمام ينفذ ركلة حرة مباشرة تصطدم بالحائط البشري للزمالك

ق.25 قذيفة مدوية جديدة من مصطفى محمد تمر أعلى العارضة

ق.21 رأسية قوية من واتارا بعد ركلة ركنية، لكنها تمر بجوار القائم

video:4

ق.20 هجمة كربونية للترجي، الهوني يرسل عرضية خلفية يقابلها بونسو بتسديدة قوية يبعدها الونش أثناء اتجاهها إلى المرمى

ق.19 رأسية من مصطفى محمد تستقر في يد بن شريفية بسهولة

video:3

ق.16 قذيفة مدوية من مصطفى محمد تمر أعلى عارضة الترجي

video:2

ق.14 كوامي بونسو يهدر فرصة خطيرة بعد عرضية حمدو الهوني الخلفية، لكن تسديدة الغاني تمر بجوار المرمى بقليل

ق.12 عرضية خطيرة من حمدو الهوني، وتدخل في اللحظة المناسبة من عبد الشافي الذي أبعد الكرة برأسه قبل أن يمسكها زميله محمد أبو جبل

ق.10 سيطرة زملكاوية بعد مرور 10 دقائق

video:1

ق.2 جوووووووووووووووووول أول للزمالك برأسية يوسف أوباما بعد عرضية رائعة عبد الشافي

بداية المباراة

بداية المباراة بعد نصف ساعة

تشكيل الترجي:

حارس: معز بن شريفية.

الدفاع: إلياس الشتي – خليل شمام – محمد علي اليعقوبي – سامح الدربالي.

الوسط: عبد الرؤوف بن غيث – كوامي بونسو – فوسيني كوليبالي.

الهجوم: إبراهيما واتارا – بلال بن ساحة – حمدو الهوني.

تشكيل الزمالك:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – حازم إمام.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهم: أشرف بنشرقي – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: مصطفى محمد.