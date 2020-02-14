تشكيل الزمالك – زيزو وأوباما أساسيان أمام الترجي

الجمعة، 14 فبراير 2020 - 16:57

كتب : أحمد شوقي صلاح

وادي دجلة - الزمالك

يقود مصطفى محمد هجوم الزمالك أمام الترجي، فيما يأتي يوسف إبراهيم "أوباما"، بجانب أشرف بنشرقي وأحمد سيد "زيزو" من تحته.

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الترجي في كأس السوبر الإفريقي.

تشكيل الزمالك شهد أيضا تواجد محمد عبد الشافي ظهير أيسر، فيما يلعب محمود حمدي "الونش" بجانب محمود علاء كقلبي دفاع.

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وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – حازم إمام.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهم: أشرف بنشرقي – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: مصطفى محمد.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمد عبد الغني وعبد الله جمعة

الوسط: محمد أوناجم ومصطفى فتحي ومحمد حسن

الهجوم: كاسونجو كابونجو

ويلتقي الزمالك مع الترجي بعد قليل في الدوحة، في كأس السوبر الإفريقي.

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