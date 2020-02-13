أزارو يصنع هدفا بطريقة رائعة في الدوري السعودي

صنع وليد أزارو مهاجم الأهلي المعار إلى الاتفاق أول أهدافه في الدوري السعودي أمام الحزم ضمن مباريات الجولة 18.

وليد أزارو النادي : الاتفاق الاتفاق

وسجل سعد السلولي هدف الاتفاق الأول بصناعة رائعة من أزارو بكعب القدم ليقلص الفارق لتقدم الحزم بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل الاتفاق هدف تقليص الفارق في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

ويلعب أزارو ثالث مبارياته في الدوري السعودي والأولى بشكل أساسي منذ انضمامه نهاية يناير الماضي.

ويمتلك الاتفاق 20 نقطة من 17 مباراة خاضهم ويواجه شبح الهبوط.

أما الحزم فقبل انطلاق تلك الجولة يمتلك 19 نقطة في المركز الثالث عشر.

اقرأ أيضا:

كارتيرون يبحث عن رقم تاريخي

مدافع الترجي يتحدى الزمالك

تفاصيل مران الأهلي لليوم الخميس

كيف ساهمت فطنة الجوهري في تتويج الزمالك بسوبر 94

إيتو يشيد بفكرة إقامة السوبر الإفريقي في قطر