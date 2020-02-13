أزارو يصنع هدفا بطريقة رائعة في الدوري السعودي
الخميس، 13 فبراير 2020 - 15:47
كتب : FilGoal
صنع وليد أزارو مهاجم الأهلي المعار إلى الاتفاق أول أهدافه في الدوري السعودي أمام الحزم ضمن مباريات الجولة 18.
وليد أزارو
النادي : الاتفاق
وسجل سعد السلولي هدف الاتفاق الأول بصناعة رائعة من أزارو بكعب القدم ليقلص الفارق لتقدم الحزم بهدفين مقابل هدف واحد.
وسجل الاتفاق هدف تقليص الفارق في الدقيقة 51 من عمر المباراة.
د51’ هدف للاتفاق! ⚽#سعد_السلولي يقلص الفارق #الاتفاق 1 : 2 #الحزم #الاتفاق_الحزم
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/UkFBYh6QRp— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 13, 2020
ويلعب أزارو ثالث مبارياته في الدوري السعودي والأولى بشكل أساسي منذ انضمامه نهاية يناير الماضي.
ويمتلك الاتفاق 20 نقطة من 17 مباراة خاضهم ويواجه شبح الهبوط.
أما الحزم فقبل انطلاق تلك الجولة يمتلك 19 نقطة في المركز الثالث عشر.
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