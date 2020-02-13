"عليكم أن تؤمنوا بسحره".. رسميا – زياش إلى تشيلسي

الخميس، 13 فبراير 2020 - 14:19

كتب : FilGoal

حكيم زياش

أعلن نادي أياكس عبر موقعه الرسمي عن رحيل لاعبه حكيم زياش (26 عاما) إلى تشيلسي بداية من الصيف المقبل، بعد توصل الفريقين لاتفاق، ولم يتفق بعد اللاعب على البنود الشخصية مع فريقه الإنجليزي.

حكيم زياش

النادي : تشيلسي

تشيلسي

ونشر النادي بيانا رسميا قال فيه: "النادي توصل لاتفاق مع تشيلسي يحصل بموجبه على 40 مليون يورو وقد تصل إلى 44 مليون مع المتغيرات".

وعلق أياكس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "إلى تشيلسي، عليكم أن تؤمنوا بسحره، تبقى له معنا 138 يوما من السحر، لنستمتع بكل لمسة من ساحر أمستردام".

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فيما نشر تشيلسي بيانا عبر موقعه الرسمي قال فيه: "توصلنا لاتفاق لضم زياش، الصفقة متوقفة على موافقة اللاعب على البنود الشخصية وسيستمر في فريقه حتى نهاية الموسم".

وأكمل "زياش يلعب كجناح أيمن وفي العمق وكان لذلك تأثيرا كبيرا مع أياكس، حتى لو لعب على اليسار كذلك".

صاحب الـ26 عاما انضم إلى أياكس قادما من تفينتي في صيف 2016 بمبلغ 11 مليون يورو، وينتهي عقده الحالي في صيف 2022.

وشارك زياش خلال الموسم الجاري في 30 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 8 أهداف وصنع 21 آخرين.

زياش مثل منتخب المغرب في 32 مباراة دولية سجل خلالها 12 هدفا.

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