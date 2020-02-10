شباب الأهلي دبي يسقط أمام باختاكور في "مباراة مائية" بدوري أبطال آسيا

افتتح باختاكور طشقند الأوزبكي دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، بالفوز على ضيفه شباب الأهلي دبي الإماراتي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات المجموعة الثانية.

المباراة أقيمت تحت أمطار غزيرة في ملعب باختاكور المركزي، وأسفرت عن صدارة مبكرة للمجموعة للفريق الأوزبكي.

جلال الدين ماشاريبوف سجل الهدف الأول لـ باختاكور بتسديدة مخادعة رائعة في الدقيقة 18.

هدف باختاكور 1-0 اهلي دبي , هدف مجنون في اول اهداف دوري ابطال اسيا 🤩 pic.twitter.com/37rU0glpU2 — توكس (@twxx7) February 10, 2020

في الشوط الثاني عاد الفريق الإماراتي وأدرك التعادل في الدقيقة 67 بواسطة الإسباني بيدرو كوندي الذي سجل أول أهدافه مع شباب الأهلي دبي منذ انتقاله إليه في يناير.

هدف شباب اهلي دبي التعادل 1-1 pic.twitter.com/LN1M4yI5wt — توكس (@twxx7) February 10, 2020

لكن انتفاضة الضيوف لم تدم طويلا، فأعاد الصربي دراجون سيران فريق باختاكور إلى المقدمة سريعا في الدقيقة 70.

هدف الثاني لـ باختاكور على اهلي دبي 2-1 pic.twitter.com/qcmbZJy4pb — توكس (@twxx7) February 10, 2020

ليحصد باختاكور أول 3 نقاط في صدارة المجموعة، ويتذيل شباب الأهلي دبي المجموعة دون نقاط.

وتقام المباراة الثانية في المجموعة اليوم الإثنين بين الهلال السعودي، وشهر خوردو الإيراني في إمارة دبي.

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