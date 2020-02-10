شباب الأهلي دبي يسقط أمام باختاكور في "مباراة مائية" بدوري أبطال آسيا

الإثنين، 10 فبراير 2020 - 15:13

كتب : FilGoal

باختاكور - شباب الأهلي دبي

افتتح باختاكور طشقند الأوزبكي دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، بالفوز على ضيفه شباب الأهلي دبي الإماراتي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات المجموعة الثانية.

المباراة أقيمت تحت أمطار غزيرة في ملعب باختاكور المركزي، وأسفرت عن صدارة مبكرة للمجموعة للفريق الأوزبكي.

جلال الدين ماشاريبوف سجل الهدف الأول لـ باختاكور بتسديدة مخادعة رائعة في الدقيقة 18.

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في الشوط الثاني عاد الفريق الإماراتي وأدرك التعادل في الدقيقة 67 بواسطة الإسباني بيدرو كوندي الذي سجل أول أهدافه مع شباب الأهلي دبي منذ انتقاله إليه في يناير.

لكن انتفاضة الضيوف لم تدم طويلا، فأعاد الصربي دراجون سيران فريق باختاكور إلى المقدمة سريعا في الدقيقة 70.

ليحصد باختاكور أول 3 نقاط في صدارة المجموعة، ويتذيل شباب الأهلي دبي المجموعة دون نقاط.

وتقام المباراة الثانية في المجموعة اليوم الإثنين بين الهلال السعودي، وشهر خوردو الإيراني في إمارة دبي.

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