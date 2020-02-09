تشكيل الإسماعيلي – فخر الدين أساسي.. وخماسي "إكس-زمالك" ضد الفارس الأبيض

يعتمد الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني لفريق الإسماعيلي على فخر الدين بن يوسف في التشكيل الأساسي لفريقه أمام الزمالك.

الإسماعيلي يستضيف الزمالك اليوم الأحد في الجولة الـ 17 من الدوري المصري.

تشكيل الإسماعيلي يشهد تواجد 5 لاعبين سبق وأن ارتدوا قميص الزمالك وهم أسامة إبراهيم وباهر المحمدي ومحمود عبد العاطي "دونجا" وأحمد مدبولي ومحمد الشامي.

فخر الدين بن يوسف يقود الهجوم مع محمد الشامي إلى جانب تواجد أحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي.

وفيما يلي تشكيل الإسماعيلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

الدفاع: محمود البدري – إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدي – أسامة إبراهيم.

الوسط: أحمد مدبولي – عماد حمدي – محمود "دونجا" – عبد الرحمن مجدي.

الهجوم: محمد الشامي – فخر الدين بن يوسف.

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