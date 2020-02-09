اللورد يمنح شيفيلد فوزا مثيرا أمام بورنموث

منح جون لوندسترام فريقه شيفيلد يونايتد فوزا مثيرا أمام بورنموث في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

وعاد شيفيلد من التأخر بهدف للفوز بثنائية على بورنموث، ليواصل حفاظه على المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج.

ووصل شيفيلد إلى النقطة 39 في المركز الخامس، بينما توقف رصيد بورنموث عند النقطة 26 في المركز الـ16.

تقدم بورنموث في الدقيقة 13 بهدف سجله المهاجم كالوم ويلسون، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول تعادل شيفيلد عن طريق بيلي شارب.

وفي الوقت القاتل سجل نجم شيفيلد جون لوندسترام هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 84، ليمنح الفريق الصاعد حديثا للدوري الفوز العاشر هذا الموسم.

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