رسميا – إقالة جاريدو من تدريب النجم الساحلي قبل ساعة من مباراتهم في الدوري

السبت، 08 فبراير 2020 - 14:53

كتب : أحمد شوقي صلاح محمد عبد العظيم

جاريدو - النجم الساحلي - الأهلي

أعلن نادي النجم الساحلي رحيل كارلوس جاريدو مدربه الإسباني عن تدريب الفريق بشكل رسمي، قبل ساعة واحدة من مباراة الفريق في الدوري.

وأخطر النجم الساحلي، جاريدو بخبر إقالته قبل ساعة واحدة من مباراة الفريق أمام هلال الشابة في الدوري التونسي.

جاريدو وفور علمه بخبر إقالته، غادر الملعب ورفض إدارة الفريق في اللقاء، لتسند إدارة النادي، المهمة إلى عماد بن يونس مساعده بشكل مؤقت.

أخبار متعلقة
النجم الساحلي لـ في الجول: لم نتفاوض مع شحاتة أو أي مدرب.. حسم مصير جاريدو خلال ساعات النجم الساحلي: نطالب بتطبيق الـ VAR من ربع نهائي دوري الأبطال النجم الساحلي: أكثر ما يقلقنا من إمكانية مواجهة الزمالك هو ملعب المباراة النجم الساحلي يفلت بصدارة مجموعة الأهلي بثنائية في بلاتينوم

ولم تستقر إدارة النجم الساحلي على خليفة المدرب الإسباني في تدريب الفريق، ولكن تشير التقارير الصحفية لإمكانية عودة روجيه لومير المدرب المخضرم لتدريب الفريق في ولاية ثانية.

روجيه لومير قاد الفريق في الموسم الماضي إلى نصف نهائي الكونفدرالية، قبل توديع البطولة أمام الزمالك.

كانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت صدام بين جاريدو ومجلس إدارة النجم، بسبب اعتراض المدرب على سياسة النادي خلال فترة التنتقالات الشتوية.

وتولى كارلوس جاريدو قيادة النجم الساحلي في نوفمبر الماضي، وقادهم للتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما شهدت نتائج الفريق محليا تذبذب شديد، إذ يحتل الفريق المركز السادس في ترتيب الدوري التونسي.

وأوقعت القرعة النجم الساحلي في مواجهة الوداد المغربي في دور الربع نهائي من دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن جاريدو سبق له تدريب النادي الأهلي في موسم 2014/2015، وفاز مع الفريق بلقبي كأس السوبر المصري والكونفدرالية الإفريقية.

طالع أيضا:

الأهلي: رمضان صبحي في اللمسات الأخيرة من برنامجه التأهيلي

هاني زادة: سيد عبد الحفيظ أراد اللعب في الزمالك

بسبب مخاوف كورونا.. إيجالو لن يسافر مع يونايتد إلى إسبانيا

في الدرجة الثانية - دوري المحترفين بين التشبة بالشامبيونشيب والاستسلام المبكر

أديبايور يقترب من بطل باراجواي

جاريدو النجم الساحلي في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
قنبلة في برشلونة.. سبورت: أرثر أبلغ النادي برفض العودة 11 دقيقة | أوروبا
صانع ألعاب الإسماعيلي: سعيد بإشادة الجماهير وأبحث عن فرصة أكبر مع الفريق 30 دقيقة | الدوري المصري
أرقام وإحصائيات من موسم الدوري الإنجليزي.. الأكبر سنا وصلاح وأشياء تحدث لأول مرة 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: حارس شيفيلد يريد عدة ضمانات قبل العودة إلى يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
سكاي: هدرسفيلد أخبر الأهلي برفض تمديد إعارة رمضان.. حل وحيد وفريق آخر مهتم به ساعة | أوروبا
الخطيب يوجه 4 رسائل في افتتاح تطوير قناة النادي.. الأهلي تاريخ ومبادئ وتطوير ساعة | الدوري المصري
إطلاق "مهد" أول أكاديمية لاكتشاف وتطوير المواهب في السعودية ساعة | السعودية
يعود من جديد لـ إسبانيا..رسميا - خافي جراسيا مدربا لـ فالنسيا ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تراجع فتحي عن اتفاقه مع بيراميدز.. وموقف تريبيل وموليكا 2 اسمه في القائمة السوداء.. منع أزارو من اللعب في السعودية مرة أخرى 3 رسميا - الدوري يعود بلقاء الزمالك والمصري.. والقمة في 22 أغسطس 4 إبراهيم حسن يوجه رسالة لـ فاروق جعفر بعد تصريحات "مجاملة" مصر
قد ينال إعجابك