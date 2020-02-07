رئيس الزمالك عن السوبر الإفريقي: سنواجه فريقا عظيما.. وما فعلته لم يحدث في التاريخ أبدا

وصف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فريق الترجي التونسي بـ"فريق كبير وعريق للغاية" قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في السوبر الإفريقي.

الزمالك يستعد لمواجهة الترجي التونسي في الـ 14 من شهر فبراير الجاري في قطر في السوبر الإفريقي.

وتحدث مرتضى منصور عن المباراة قائلا: "كل الشكر والاحترام للمصريين المتواجدين في قطر بشكل عام، وتحديدا لجماهير الزمالك".

وأضاف في تصريحاته المصورة "سعيد جدا جدا أيا كان نتيجة المباراة. سعيد بإن الشعب المصري "صاحي"".

وتابع "الترجي فريق شقيق ولا مشكلة معه على الإطلاق. الترجي فريق كبير وعظيم ومحترم وأولادنا سيكونون على قدر المسؤولية".

وأشار "أشكر المصريين في الدوحة وأشعر بالفخر مع رؤية الفيديوهات التي ترسلوها لي (فيديوهات تشجيع لـ الزمالك)".

وأكمل حديثه قائلا: "يكفيني فخرا أنني أول رئيس نادي في العالم يحصل على تعهد من اتحاد قاري بحماية أولادنا (حماية بعثة الزمالك)".

وأتم "هذا يكفيني لأنه لم يحدث أبدا ولم يفعله أي شخص. هذا انتصار لـ الزمالك ولرئيسه".

وأعلن الزمالك في وقت سابق تلقيه خطابا من الاتحاد الإفريقي يؤكد فيه تعهد الاتحاد القطري لكرة القدم بتأمين وضمان سلامة بعثة في قطر. (طالع التفاصيل)

ومن المقرر أن يرأس إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي البعثة المتجهة إلى الدوحة.

video:1

اقرأ أيضا:

أخطر دوري في العالم - فرق القاع تنتفض والأهلي يفك العقدة

هل يستمر إيهاب جلال مع المصري

بادجي يتحدث بعد تسجيله أول أهدافه بقميص الأهلي

هل يرغب جوارديولا في ضم ميسي

14 عاما على أقوى صدام في تاريخ الكرة المصرية